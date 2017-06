Ils étaient tant attendus : Le HUAWEI P10 et le HUAWEI P10 Plus sont désormais disponibles sur tout le marché Algérien

Avec ses deux flagships, Huawei établit une nouvelle norme et offre une expérience photographique puissante et met entre les mains de ses consommateurs un réel studio de photographie équipé de fonctions exceptionnelles qui redéfinissent la photographie de portrait.

Suite au succès de son lancement au Mobile World Congress qui s’est tenu à Barcelone, Huawei lance ses tant attendus HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sur le marché Algérien .S’appuyant sur son engagement à offrir une expérience photographique exceptionnelle sur smartphone, les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus dépassent les normes de l’industrie en introduisant le tout nouvel appareil photo à double objectif Leica 2.0 et l’appareil photo à double objectif Leica 2.0 Pro Edition qui représentent un véritable bond en avant en matière de technologie des appareils photo. Reconnaissant la créativité de chaque utilisateur, Huawei s’est associé avec Leica pour offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités de pointe pour la réalisation de portraits de qualité Leica. Équipés du premier appareil photo frontal conçu avec Leica, les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus permettent de réaliser facilement des portraits intemporels et élégants. “La vie des gens et leurs expériences constituent la principale source d’inspiration de Huawei. Nous menons un rythme de vie effréné qui nous empêche parfois de saisir chaque moment de notre vie. Les photos nous permettent de documenter nos plus beaux moments et souvenirs, et de les préserver pour toujours. Elles nous aident aussi à nous exprimer de manière plus créative et à raconter nos histoires d’une meilleure façon. En proposant les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus, notre ambition est d’offrir aux gens une expérience photographique puissante en mettant entre leurs mains un studio de photographie équipé de fonctions exceptionnelles qui redéfinissent la photographie de portrait”, a déclaré Mr Dushi Country Manager Huawei CBG Algérie. Les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sont les premiers smartphones à inclure une technologie 3D de détection faciale, un éclairage dynamique et un embellissement naturel du portrait. L’appareil photo comprend un capteur RVB de 12 mégapixels, un capteur monochrome de 20 mégapixels et des algorithmes de fusion améliorés. Une fois couplés à la stabilisation optique de l’image de l’appareil photo à double objectif et la première technologie de regroupement de pixels sur un appareil photo, les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus offrent des fonctions de pointe en matière de photographie en basse lumière. Les caractéristiques de portrait de studio photographique livrent des photos plus naturelles que jamais grâce aux algorithmes d’image du HUAWEI P10, basés sur une recherche approfondie des différentes formes de visage et des couleurs de peaux. En comprenant la position relative de chaque trait du visage et du caractère unique de chaque type de peau, les améliorations peuvent s’appliquer de manière personnalisée et naturelle. L’illumination dynamique offre les capacités d’éclairage d’un studio professionnel. La technologie de détection faciale de Huawei permet d’ajouter les ombres adaptées et prend en compte la position de chaque trait du visage afin de mettre en œuvre les retouches naturelles et personnalisées. En plus de redéfinir la photographie de portrait, les HUAWEI P10 et P10 Plus s’équipent de fonctions remarquables en matière de technologie et de design en introduisant le puissant processeur Kirin 960, le tout-nouveau EMUI 5.1 ainsi que le capteur d’empreintes situé à l’avant. Avec une batterie grande capacité 3200 mAh pour le HUAWEI P10 et de 3750 mAh pour le HUAWEI P10 Plus, les deux smartphones sont dotés de la technologie SuperCharge de Huawei. Un mécanisme de protection en 5 étapes de la batterie vient s’ajouter à la recharge rapide à basses tension et température, permettant le contrôle de la tension, du courant et de la température en temps réel, pour rendre la charge non seulement rapide mais également sûre. Les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sont disponibles en 03 couleurs différentes : (Mystic gold et noir pour le P10 et noir pour le P10 Plus). Une finition « hyper cut » est utilisée pour apporter plus de brillance au smartphone et éviter les empreintes. Les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sont disponibles sur tout le territoire national, 79 950 DA pour le Huawei P10 et 99 980 DA pour le Huawei P10 Plus. Les deux smartphones offrent un service de garantie de 12mois. Suite à leur lancement, les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus ont généré de l’intérêt et raflé plusieurs prix, notamment le prix du « Best of MWC 2017 : Best Smartphone » par Android Authority, le prix « Best Phone » par Digital Trends et le prix « MWC 2017 Awards : Best Phone » par T3.