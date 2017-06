Projet européen 5GCAR : Ericsson prend la tête

Le projet “5GCAR” mené par Ericsson a été sélectionné dans le cadre de la phase 2 du partenariat public/privé sur les infrastructures 5G (5G PPP) et bénéficiera de fonds européens. Quatorze partenaires sont, faut-il le souligner, impliqués dans ce projet dont PSA groupe, Orange et Volvo Cars.

Le développement d’un réseau entre un véhicule et un autre élément (V2X) représente une étape significative pour l’essor des véhicules connectés Le 1er juin dernier, le projet 5GCAR a été attribué au consortium dirigé par Ericsson. Ce projet vise au développement d’une architecture 5G globale offrant une connectivité réseau optimisée et à la fiabilité maximale de bout en bout entre un véhicule et un autre élément (V2X) ainsi que pour des services V2X à faible latence. Au total, 21 nouveaux projets ont été retenus sur les 101 présentés dans le cadre de la phase 2 du partenariat public/privé sur les infrastructures 5G (5G PPP), initié par la Commission Européenne avec des acteurs de l’Industrie, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de services, des PME et des chercheurs. Ce projet représente une étape significative pour le développement de la technologie 5G pour les véhicules connectés. Pour cette phase 2 du 5G PPP, l’Union-Européenne a alloué un budget de 154 millions d’euros pour financer des projets innovants, tel que le projet 5GCAR, et ce dans différents secteurs industriels. Le consortium bénéficiera ainsi de fonds pour la réalisation de tous les tests nécessaires afin d’assurer un déploiement en toute sécurité de véhicules connectés d’ici 2020. Franck Bouetard, Président Directeur Général d’Ericsson France, a indiqué : « Le financement européen accordé à notre projet 5GCAR est une étape majeure permettant à notre initiative d’aller plus loin, plus rapidement et de répondre aux besoins du marché d'ici 2020. Avoir de tels projets en Europe est la clé de cette course mondiale, car ce sont des projets synonymes de croissance et d’emplois pour notre continent dans le futur ». Le 14 juin 2017, Mikael Fallgren, chercheur chez Ericsson et en charge du projet 5GCAR, présentera en Finlande ce projet de recherche et d’innovation de 5ème génération dédiée à la communication automobile.