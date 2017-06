Marché pétrolier : Les seuils souhaités par l’OPEP de 55 à 60 dollars le baril ne sont pas encore en vue

L'Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles vient de publier une analyse sur le marché pétrolier au lendemain de la réunion de l’Opep. Pour l’IFPEN, sans surprise, les pays de l’OPEP, soutenus par certains pays non OPEP dont la Russie, ont reconduit l’accord de novembre 2016 pour une durée de 9 mois. Cela signifie une baisse de la production de 1,7 Mb/j, dont 1,2 Mb/j pour les pays membres du cartel hors Libye et Nigeria et environ 0,5 Mb/j pour 11 pays non adhérents, dont 0,3 Mb/j pour la Russie et 0,1 Mb/j pour le Mexique.

Le prix du pétrole a réagi plutôt à la baisse à cette décision attendue, se situant à 50 dollars le baril en mai pour le Brent, référence européenne, en léger retrait par rapport aux cotations mensuelles observées depuis janvier ((52 à 55 dollars le baril). « Le bilan de l’action de l’OPEP est néanmoins positif pour l’organisation : le prix du pétrole a gagné 13 % entre le dernier semestre 2016 (47 dollars le baril) et les premiers mois de cette année (53 dollars le baril) pour une réduction assez modeste de la production du cartel (4 %)» estime l’IFPEN. Selon ce dernier la décision OPEP du 25 mai a reposé sur le constat fait par son comité technique de la persistance de stocks excédentaires. « Si l’on se réfère à la moyenne sur 5 ans, les excédents détenus par les pays OCDE sont en retrait depuis 2016 mais représentent encore 210 millions de barils (Mb) soit un potentiel de mise sur le marché de 0,6 Mb/j pendant un an » relève l’Institut de pétrole français. La réduction de cet excédent constitue l’objectif de la stratégie de l’OPEP. Il serait a priori atteint en fin d’année sur la base des anticipations actuelles concernant la demande mondiale, la production OPEP et celle de l’Amérique du nord. Le bilan offre/demande fait en effet apparaitre un déficit de 0,9 Mb/j en 2017 et de 0,4 Mb/j en 2018. « Ce serait donc suffisant pour revenir à un niveau de stocks OCDE en ligne avec la moyenne sur cinq ans » prévoit l’IFPEN. La question qui se pose, affirme l’institut, est de savoir si cet objectif sur les stocks est suffisant pour faire pression sur le prix du pétrole. L’indicateur du marché se situe aussi dans l’équilibre entre offre et demande. « Le déficit de seulement 0,4 Mb/j attendu en 2018 parait ainsi trop faible pour soutenir le prix avec fermeté. En effet, il suffirait d’une offre plus abondante pour remettre en cause ce schéma. Cela explique l’absence de pression forte sur le prix du pétrole après l’accord du 25 mai. Il aurait fallu un accord sur un an en 2018 pour aboutir à un déficit de plus de 1 Mb/j » souligne l’analyse. L’IFPEN fait remarquer que les pays membres de l’OPEP ont sans aucun doute conscience de la fragilité du marché. « Cela se traduit par le respect assez strict des accords décidés en novembre 2016 et appliqués depuis janvier, un comportement vertueux qui n’a pas toujours été observé dans l’histoire passée de cette organisation. La nouveauté de l’accord réside aussi dans l’association de 11 pays non membres dont la Russie. La volonté d’afficher la cohésion de ce groupe est symbolisée par la rencontre, au lendemain de la dernière réunion OPEP, du président russe et du vice-prince héritier d'Arabie saoudite » constate l’IFPEN. « L’enjeu pour ces pays est lié aux pressions budgétaires qui imposent pour la plupart d’entre eux des mesures d’économies et/ou d’endettement. Le retour vers un prix à moins de 50 dollars le baril ne permettrait pas le redressement économique envisagé par le FMI après 2017. Cette préoccupation commune est de nature à assurer la cohésion du cartel et des pays associés » explique-t-il, ajoutant qu’il « ne faut pas sous-estimer le poids des tensions entre les monarchies du Golfe et l’Iran ».

La production américaine est susceptible de modifier l’équilibre comme ce fut le cas en 2014

Des dérives au niveau de la production pourraient néanmoins venir des deux pays non tenus au respect d’un quota, à savoir la Libye et le Nigeria, estime l’IFPEN. La Libye voit sa production progresser sur les premiers mois de 2017 à 0,7 Mb/j en moyenne avec une pointe à 0,8 Mb/j fin mai, ce qui a contribué à la baisse du prix du pétrole. Les ambitions de ce pays sont élevées avec un objectif de 1,3 Mb/j fin 2017 et de 1,5 Mb/j en 2018. Si ce dernier objectif était atteint cela représenterait une progression de 0,7 Mb/j qui remettrait en cause le déficit offre/demande envisagé (0,4 Mb/j) à production OPEP stable. En ce qui concerne le Nigeria, certains analystes estiment possible un retour à une production de 2,2 Mb/j en 2017 contre 1,9 Mb/j en 2016. « Mais l’annonce de l’explosion d’un gazoduc le 20 mai dans la région du delta du Niger fait craindre un retour à la situation de 2016, marquée par des attentats récurrents sur les installations pétrolières, qui avaient conduit à des baisses de production. Le potentiel de hausse de 0,3 Mb/j environ reste donc incertain » analyse l’IFPEN, relevant, également, que la période de baisse de la production américaine de liquides, initiée début 2015 du fait de la baisse des prix, a pris fin en septembre 2016. La progression s’établit à 1 Mb/j ce qui est extrêmement élevé en 6 mois seulement. « Cette reprise, qui n’est pas le fait bien évidemment de la nouvelle administration ni des seuls « shale oil », résulte en réalité de plusieurs facteurs. C’est le fruit pour 50 % des « shale oil » mais aussi des liquides de gaz naturel (LGN, + 0,3 Mb/j) et de l’offshore (+ 0,2 Mb/j) » précise l’IFPEN. De nombreux paramètres sont susceptibles de bouleverser l’équilibre du marché pétrolier. « Dans ce cadre, les déficits envisagés de 0,9 Mb/j en 2017 et de 0,4 Mb/j en 2018 sont loin d’être des évidences. Cela explique la relative sagesse du prix du pétrole qui est repassé sous les 50 dollars le baril le 2 juin. Les seuils souhaités par l’OPEP de 55 à 60 dollars le baril ne sont pas encore en vue, même peut-être en 2018 » estime l’IFPEN.