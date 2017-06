Forbes classe HUAWEI dans sa liste 2017 des marques les plus précieuses. : HUAWEI est classée au 88e rang avec une valeur de la marque de 7,3 milliards de dollars

Forbes a publié récemment sa liste des Marques les plus précieuses de 2017. HUAWEI est classée au 88e rang avec une valeur de la marque de 7,3 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à l'année. Huawei est aussi la seule marque chinoise à faire partie de la liste Forbes 2017.

Forbes sélectionne 100 marques les plus importantes chaque année auprès d'un pool de plus de 200 marques internationales dans le monde. Cette année, les 100 premiers de la liste se répartissent dans 15 pays, les États-Unis prenant la tête évidente avec 56 points, suivis par l'Allemagne, la France et le Japon avec respectivement 11, 7 et 6 spots. La technologie est sans aucun doute l'industrie la plus ardente de toutes, prenant 18 points de la liste et 9 parmi les 15 premières entreprises technologiques. Apple, en particulier, a pris la première place pour la septième année consécutive cette fois. Pour d'autres industries, la liste classe 13 marques de l'industrie financière avec American Express qui prend le meilleur classement de sa catégorie, évalué à 24,5 milliards de dollars et classé le 22e. 12 marques de produits de consommation se sont sélectionnées, et la première place de cette catégorie revient à Gillette, évaluée à 19,2 milliards de dollars et classée 28ème. HUAWEI a surpassé l'industrie en 2016 par un vaste leadership en 2016, grâce à la reconnaissance de la marque HUAWEI auprès des consommateurs du monde entier. Le premier trimestre de 2017 a vu cet élan se poursuivre alors que les expéditions de smartphones de HUAWEI augmentaient de façon constante. Selon les statistiques des principaux instituts de recherche comme IDC, SA et Trendforce, les expéditions de smartphones HUAWEI se classent au 3ème rang mondial et au 1er en Chine, ce qui permet de retrouver le positionnement de Huawei sur le segment haut de gamme à l'échelle internationale. Avec la série P innovante et la série Mate, la marque HUAWEI a connu une influente croissante sur le segment principal des smartphones. HUAWEI P9 / P9 Plus ont vendu plus de 12 millions d'unités dans le monde, devenant ainsi le 1er modèle phare vendu à plus de 10 millions d'unités. Sa dernière série, la série P10, a donné une nouvelle couleur à la téléphonie mobile grâce à sa coopération avec PANTONE - Greenery, et cela a été accueillie avec un grand enthousiasme auprès des consommateurs du monde entier. Concernant le développement de la marque, HUAWEI a également intégré les meilleures ressources de marketing de classe mondiale et a conservé l'innovation dans les plans de marketing. Après le lancement de la série HUAWEI P10, HUAWEI s'est associée au magazine de mode VOGUE le plus renommé du monde et a lancé une campagne pour "reproduire des photos emblématiques" avec la série P10, mettant en évidence la qualité photo Leica Portrait de la série HUAWEI P10. HUAWEI a également coopéré avec Saatchi Gallery et a dévoilé une exposition de selfies intitulée «De l’autoportrait au selfie pour l'expression de soi», élevant ainsi les selfies vers un nouveau niveau d'expériences artistiques. Ces évènements mondiaux passionnants transmettent non seulement les concepts de la marque de HUAWEI, mais aussi le mode de vie et l'émotion des consommateurs, créant ainsi un lien émotif plus fort avec les consommateurs mondiaux. L'influence croissante de la marque de HUAWEI a été reconnue par de multiples instituts de renom dans le monde. En plus de faire partie de la liste Forbes des marques les plus précieuses de 2017, HUAWEI a également été sélectionné dans quelques autres listes de valeur de marque bien accréditées. En octobre 2016, HUAWEI a fait partie de la liste des marques mondiales les plus précieuses d'Interbrand et a atteint la 72ème place, Huawei est la marque qui gravit le plus vite tous les échelons dans l'industrie technologique. HUAWEI a également été sélectionnée dans le classement "Global 500" des marques les plus précieuses de 2017 et a été classé 40ème, en progression de 7 points par rapport à l'année précédente.