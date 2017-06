Accès à l’Internet : L’Algérie accuse un grand retard

« Le paradoxe des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (Psem) en matière de TIC, c’est que ce secteur pèse plus lourd dans le PIB (10% en Tunisie par exemple) que dans les pays développés » relève, Pierre Beckouche, Professeur des universités, Paris 1 Panthéon Sorbonne dans un article intitulé « Révolution digitale : quels impacts sur la localisation des activités ? Quelles incidences pour la Méditerranée ?» Publié Ipemed palimpsestes.

Comme l’ensemble des pays en développement et l’Afrique en particulier, « les Psem ont connu un impressionnant boom dans l’équipement en téléphonie mobile, puisque les taux de pénétration des réseaux mobiles dépassent souvent 70%, soit seulement quelques années de décalage par rapport à l’Europe » relève Pierre Beckouche. Pour autant, souligne-t-il, « le fossé Nord-Sud traverse bien la Méditerranée numérique ». Dans l’accès à internet, « les Psem sont loin du Nord, le Maghreb et notamment l’Algérie apparaissant particulièrement en retard » affirme Pierre Beckouche. En 2016, le nombre d’utilisateurs d’internet par rapport à la population était de 86% en France, 80% à Malte, 74% en Croatie, mais seulement 58% en Turquie, 46% en Jordanie, 33% en Egypte, 21% en Libye et 20% en Algérie – à peine plus que les 17% de la Mauritanie. Les scores de la Tunisie (48%) et du Maroc (58%) sont un peu moins loin de l’Europe. « Ce fossé Nord-Sud est évidemment un handicap pour le développement, car selon la Banque mondiale, l’introduction à l’internet haut débit augmente le PIB d’un pays de l’ordre de 1,4%14. Car il y a internet et internet » estime –t-il. Le rapport de la Banque mondiale sur le haut débit dans les pays arabes signale qu’ils sont en retard, et au sein du monde arabe, que le haut-débit maghrébin est à la traîne par rapport à l’Egypte, au Proche-Orient, et plus encore par rapport aux pays du Golfe. Laurent Gille et Pierre Musso, dans un rapport, publié par l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED) et ayant pour centre d'intérêt le développement d’une société numérique en Méditerranée, montrent que le contraste Nord-Sud en matière de réseaux fixes a et aura une incidence sur l’équipement des pays en très haut débit demain. « Alors qu’au Nord les réseaux fixes couvraient la population avant l’irruption du mobile, au Sud ils sont restés sous-développés face au boom du mobile. Or, rien ne dit que les réseaux mobiles pourront, aussi bien que la fibre, faire transiter la masse de données de ce que sera demain l’économie numérisée » indique Pierre Beckouche. « La hiérarchie dans les usages montre une inégalité géographique assez semblable, par exemple lorsqu’’on considère le pourcentage de la population utilisatrice de Facebook. Enfin du côté de l’offre, les Psem partent face au Google Apple Facebook Amazon (GAFA) avec des handicaps encore plus forts qu’en Europe » a-t-l ajouté. Au début de 2016, rappelle Pierre Beckouche, l’Egypte, le Maroc et les Emirats arabes unis ont bloqué les appels vocaux sur Skype et WhatsApp dans l’espoir de défendre leur opérateur télécom historique. « Certes les télécoms font l’objet de réglementations nationales, mais ces pays auront-ils les moyens de maintenir longtemps ce barrage contre le Pacifique? » s’interroge Pierre Beckouche. Dans son Global Information Technology Report, le Forum économique mondial mobilise un indicateur synthétique du degré de préparation d’un pays à la société de l’information, le Networked Techno¬logy Readiness Index. Il tient compte de la qualité de l’environnement institutionnel dans les TIC, des infrastructures, du coût d’accès et de la compétence professionnelle dans ce secteur, de l’usage du numérique connecté des ménages, des entreprises et de l’administration. Les résultats de 2016 situent un pays comme l’Algérie à la 117ème place mondiale sur 139.

A.S.