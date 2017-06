Ooredoo ouvre ses cantines pour le Iftar durant le Ramadhan

Dans le cadre de son programme de solidarité avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), Ooredoo, entreprise citoyenne et partenaire officiel du CRA, a ouvert, durant ce mois de Ramadhan, ses cantines pour accueillir et servir les jeûneurs, les personnes de passage, les ouvriers des chantiers avoisinants et ceux qui se retrouvent loin de leurs familles.

Ainsi, ce sont près de 300 repas qui sont servis quotidiennement dans les locaux de restauration des sièges de Ooredoo d’Alger (Ouled Fayet), d’Oran et de Constantine par les bénévoles du CRA et des employés de Ooredoo qui ont choisi de placer ce mois sacré sous le signe de la solidarité, de la citoyenneté et de la générosité. Pour exprimer leur soutien et solidarité, Mme Saïda Benhabyles, Présidente du Croissant-Rouge Algérien, le représentant du ministère de la solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, les représentants du CICR (Comité International de la Croix-Rouge), du HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés) et du PAM (Programme Alimentaire Mondial), ainsi que des cadres supérieurs de Ooredoo ont partagé, le dimanche 11 juin 2017, au siège de Ooredoo à Ouled-Fayet (Alger) un Iftar au cours duquel ils ont pu échanger avec les jeûneurs, dans un moment d’amitié et de convivialité. A cette occasion, Mme Saïda Benhabyles a déclaré : « Nous remercions notre partenaire Ooredoo d’avoir mis à notre disposition ses cantines afin de mettre en place cette opération de bienfaisance durant ce mois de Ramadhan. Je salue l’engagement de Ooredoo qui exprime par ce geste sa solidarité agissante et active au sein de la société. Depuis 2008, notre partenariat avec Ooredoo nous permet d’enrichir et de concrétiser notre programme d’actions à travers de nombreux projets en faveur de différentes couches de la société. » Par cette action de solidarité en ce mois de piété, Ooredoo réitère son engagement aux côtés du Croissant Rouge Algérien et réaffirme sa volonté de poursuivre cette collaboration en soutenant ses nobles missions d’intérêt public. Pour rappel, de nombreuses opérations sont concrétisées chaque année durant le mois de Ramadhan dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique entre Ooredoo et le CRA. Ces actions à caractère humanitaire et social concernent essentiellement le soutien et l’aide aux couches vulnérables de la société et le renforcement des capacités du CRA à accomplir sa mission humanitaire.