Ooredoo lance la nouvelle application « Islamiyate » gratuitement pendant le mois du Ramadhan : Profitez d’un contenu riche et gagnez une smart TV chaque semaine avec le quiz Islamiyate

Ooredoo, acteur de la transformation digitale se met à l’heure du Ramadhan et fait profiter ses clients gratuitement de sa nouvelle application « Islamiyate »,

durant le mois sacré. Riche en contenusreligieux telsque les Anachid, le Coran, Adiya(prières), conseils religieux utiles et d’autres options spécialement conçues pour le mois de ramadhan, l’application « Islamiyate » propose également un quiz islamique inédit qui offre aux clients Ooredoo la possibilité de remporter chaque semaine une Smart TV Condor 43 pouces. L’application « Islamiyate » de Ooredoo est disponible sous Android sur la plateforme de téléchargement « Google Play » ou en y accédant directement via le lien : https://goo.gl/WSyf9h. Ooredoo continue de placer le contenu digital au cœur de sa stratégie, à travers ses nombreuses offres diversifiées et solutions adaptées au mois sacré confirmant son leadership technologique.