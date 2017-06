Evasion, détente et convivialité au Bastion 23 : Ooredoo convie ses partenaires médias à une soirée ramadanes que conviviale

Durant ce Ramadhan, Ooredoo fait profiter le public de soirées d’exception au Palais des Raïs-Bastion 23, baptisé pour l’occasion « El Manzah » avec des programmes riches et variés.

Organisé par l’agence de communication et d’évènementiel La FabrikProd, ce concept sponsorisé par Ooredoo, offre l’opportunité de redécouvrir notre riche patrimoine historique et culturel tout en partageant l’ambiance particulière des soirées ramadanesques. En poursuivant son engagement envers les médias, Ooredoo a convié dans la soirée du mardi 13 juin 2017, ses partenaires médias pour une soirée conviviale dans ce lieu exceptionnel. Cette rencontre, a permis aux professionnels de ce secteur de partager d’agréables moments sous le ciel étoilé de la capitale et de profiter d’une visite guidée du Palais qui leur a permis de redécouvrir l’histoire de l’un des plus beaux monuments culturels de la Médina d’Alger. Pour ce ramadhan, une louable initiative a été prise consistant à intégrer dans le staff d’encadrement des personnes trisomiques. Cette initiative vise à encourager leur insertion sociale et professionnelle. Engagé dans la valorisation du patrimoine culturel algérien à travers ses nombreuses initiatives, Ooredoo rapproche les Algériens et partage avec eux l’ambiance du Ramadhan.