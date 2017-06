Partenaire officiel de l’évènement : Vivez la magie du cirque international Citta Di Roma avec Ooredoo

Ooredoo poursuit son accompagnement des évènements qui rassemblent les Algériens, en étant le Partenaire officiel du cirque international Citta Di Roma qui a posé son chapiteau au Parc zoologique de Ben Aknoun à Alger jusqu’au 1er juillet 2017.

Organisé par Web Pub Events, le cirque international Citta Di Romaest un grand espace de détente et de loisirs, ouvert au public en ce mois de ramadhan de 22h jusqu’à 2h du matin, à raison de deux séances par soirée, offrant une multitude de spectacles et de numéros pour les enfants et les familles afin de partager des moments agréables de distraction. Cette grande manifestation se poursuivra après le mois de ramadhan dans un long périple à travers plusieurs wilayas du pays, à savoir : Béjaia, Annaba, Sétif, Batna, Tizi-Ouzou, Blida, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, avant de revenir à Alger en avril 2018. Pour se rapprocher davantage de ses clients et des citoyens, Ooredoo a mis en place un Espace Service pour présenter ses innovations et pour la vente de ses offres et produits aux visiteurs. En accompagnant cette manifestation de divertissement, Ooredoo offre une agréable opportunité aux algériens dans les différentes régions du pays, de vivre la magie du cirque et de partager des moments agréables de détente.