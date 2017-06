Disponibilité des matières premières pour aliments de bétail et de volaille : Les producteurs rassurés

Le ministère du Commerce a rassuré les producteurs de fourrage, d'aliments de bétail et de volaille au cours d'une réunion tenue lundi avec les professionnels du secteur quant à la disponibilité des matières premières, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion, qui a eu lieu au siège du Ministère, a été consacrée "à l'écoute des préoccupations des professionnels concernant la commercialisation des aliments de bétail et de volaille", a précisé la même source. Le ministère a rappelé que 167 licences d'importation ont été octroyées au cours de la semaine dernière ouvrant la voie à l'importation de 2.128.779 tonnes de mais, 462.076 tonnes d'orge, 495.514 tonnes de tourteau de soja et 9.041 tonnes de concentré minéral vitaminé. Après avoir rappelé les quantités considérables importées entre janvier et avril 2017, date à laquelle ces produits ont été soumis à la licence d'importation, en l'occurrence 1.794.750 tonnes de mais, 278.166 tonnes d'orge, 501.435 tonnes de tourteau de soja et 20.870 tonnes de concentré minéral vitaminé, le ministère du Commerce a réitéré l'engagement de l'Office national des aliments de bétail (ONAB) à fournir son quota dans les délais impartis. La Commission interministérielle chargée de l'examen des demandes de licences d'importation de fourrage et d'aliments de bétail et de volaille a octroyé le 13 juin dernier 167 licences d'importation sur les 228 demandes examinées par son secrétariat technique. La Commission s'est référée dans l'examen des dossiers à des normes et méthodes techniques et objectives qui tiennent compte de l'octroi de la priorité aux opérateurs économiques producteurs de ces aliments en toute transparence, du bilan d'activité et du taux de recrutement pour chaque opérateur économique, outre les activités d'importation et de distribution pour tout opérateur titulaire d'une licence pour ces produits: orge, maïs, tourteau de soja et concentré minéral vitaminé, a ajouté le communiqué.

A.M.