Pour 5990 DA, profitez du nouveau modem 4G de Ooredoo avec 20 Go d’Internet offerts

Dans sa quête permanente d’innovation pour apporter à ses clients les dernières technologies et les services de télécommunications les plus pointus, Ooredoo met à leur disposition son nouveau modem 4G

, offrant un usage d’Internet en toute liberté. Pour 5990DA, Ooredoo propose à ses clients un Modem 4G avec 20 Go d’Internet offerts valables 30 jours. Cet équipement permet au client Ooredoo de partager sa connexion et d’apprécier le haut débit 4G partout et avec les personnes qu’il souhaite. Pour profiter de ce nouveau modem en toute tranquillité, le client bénéficie gratuitement de 20 Go d’Internet valables le premier mois d’achat. Après épuisement des 20Go offerts, le client peut bénéficier de forfaits Internet exceptionnels disponibles sur : choof.ooredoo.dz A travers cette nouvelle offre, alliant praticité et rapidité, Ooredoo réaffirme sa volonté d’accompagner ses clients en mettant à leur disposition le meilleur de la technologie mobile. Ooredoo « 3ich el Internet »