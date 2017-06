Transport à Alger durant l'Aid El Fitr: Un dispositif renforcé pour garantir la disponibilité continuelle des moyens de transport

Un dispositif renforcé sera mis en place à partir de jeudi dans toutes les gares ferroviaires et routières afin de garantir la disponibilité continuelle des moyens de transport à Alger les jours de l`Aid El Fitr , a annoncé mardi le directeur des transports de la wilaya d`Alger, Rachid Ouazene.

Le programme de la gare routière de Caroubier concernant la grande ligne (destination hors wilaya) sera renforcé par l'augmentation du nombre des bus privés et dont les chauffeurs bénéficieront d’autorisations exceptionnelles délivrées sur place. "Des autorisations exceptionnelles seront délivrées aux chauffeurs des bus privés les jours de l’Aid afin de garantir rapidement le transport aux usagers et leur éviter une longue attente", a tenu à précisé le responsable. " Le premier jour de l’Aid El Fitr toutes les entreprises publiques de transport de voyageurs du centre, de l'Est, de l'Ouest et du Sud- Ouest ( TVC, TVE, TVO, TVSO) seront mobilisées pour répondre à toute éventuelle demande", a souligné le responsable. Le nombre de départs par jour durant les trois jours qui précèdent Aïd El Fitr sera porté à 1100 départs à partir de la gare routière du Caroubier , la plus grande au niveau national, pour pallier à toute perturbation de transport à destination des différentes régions du pays, a indiqué le président directeur général de la Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral ), Azeddine Bouchehida .

une vingtaine de trains supplémentaires et plus de 5000 jeunes taxieurs mobilisés

Par ailleurs, en ce qui concerne les gares ferroviaires , le dispositif sera également renforcé à partir de jeudi prochain par l’augmentation du nombre des voitures (wagons) afin de répondre aux demandes . Ce même dispositif sera maintenu une semaine après la fête de l’Aid El Fitr , selon le responsable de la wilaya. Une vingtaine de trains supplémentaires sera mobilisé pour répondre à la demande le jour de l'Aid, indique le directeur du service matériel et traction de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Abderazak Makroubi. " La SNTF a augmenté à l'occasion de l'Aid El Fitr le nombre des trains y compris des trains de nuit allant d'Alger vers Oran, Annaba, Bejaia, Constantine et Chlef (Aller et retour)", a-t-il précisé. Pour ce qui est des réseaux et les lignes régulières assurés habituellement par le principal opérateur dans le domaine du transport urbain et suburbain d`Alger (Etusa), le directeur de la wilaya a indiqué que ces lignes seront maintenues durant les jours de l`Aid El Fitr, ajoutant que le même opérateur va assurer la desserte des cimetières durant ces jours à partir de la place du 1er-Mai, de la place des Martyrs, de Ben Aknoun et de la place Audin (Alger centre). Le représentant national des chauffeurs de taxi, Houcine Ait Brahim a affirmé, pour sa part, que plus de 5000 jeunes chauffeurs de taxi assureront le transport des citoyens à Alger lors des deux jours de l'Aid El Fitr ajoutant que leur activité va s'intensifier après la prière de l'Aid conséquemment aux traditionnelles visites familiales . Alger compte plus de 20 000 chauffeurs de taxi.

A.A