Ooredoo souhaite « Aïd el Fitr Moubarak » au peuple algérien

Ooredoo, entreprise citoyenne, saisit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr pour présenter ses meilleurs vœux de prospérité et de bonheur au peuple algérien. Ooredoo qui a accompagné les Algériens tout au long du mois sacré de Ramadhan est fier de partager la joie de cette fête avec eux.

Comme chaque année, Ooredoo exprime sa solidarité avec les Algériens à l’occasion de cette fête religieuse en organisant, le deuxième jour de l’Aïd, en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), une visite aux enfants dans les hôpitaux à Alger, Oran et Constantine. Ce geste de solidarité avec les enfants s’ajoute à l’initiative lancée conjointement par Ooredoo et le CRA durant le mois de Ramadhan, au cours duquel Ooredoo a ouvert ses cantines au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et de Constantine pour servir des repas de l’Iftar aux nécessiteux, aux personnes de passage et celles se trouvant loin de leurs familles. Ainsi, Ooredoo honore sa dimension citoyenne et confirme son engagement actif au sein de la société algérienne.