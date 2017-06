Célébration de Aïd el fitr : Ooredoo et le CRA au chevet des enfants hospitalisés

Pour la 13ème année consécutive, Ooredoo, en tant que Partenaire officiel du Croissant Rouge Algérien (CRA),célèbre la fête de l’Aïd el Fitr, avec les enfants hospitalisés sous le signe de la solidarité et du partage.

Fidèle à son engagement citoyen, Ooredoo se mobilise à l’occasion de l’Aïd El Fitr en allant à la rencontre des enfants dans les hôpitaux à travers différentes wilayas du pays. Cette initiative citoyenne qui intervient au deuxième jour de l’Aïd El Fitra vu la participation des employés de Ooredoo, des volontaires du CRA, à leur tête la Présidente Mme Saïda Benhabyles, et de M. Rabah Madjer, Ambassadeur de Ooredoo, qui se sont déplacés dans plusieurs hôpitaux à Alger. Les employés de Ooredoo à Oran et Constantine, accompagnés des bénévoles du CRA, ont effectué eux aussi des visites dans les hôpitaux de ces deux wilayas. Des cadeaux ont été offerts aux enfants qui n'ont pas eu l’occasion de vivre ces moments avec leurs familles, en leur apportant du bonheur et du réconfort et en partageant avec eux les joies de cette fête. Ce geste de solidarité envers les enfants s’ajoute à l’initiative lancée conjointement par Ooredoo et le CRA durant le mois de Ramadhan, au cours duquel Ooredoo a ouvert ses cantines au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et de Constantine pour servir des repas de l’Iftar aux nécessiteux, aux personnes de passage et celles se trouvant loin de leur famille.