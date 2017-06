Aid El Fitr: Le programme de permanence suivi à 99% à Alger

Le taux de suivi du programme des permanences durant la fête de l’Aïd El Fitr à Alger a dépassé les 99%", a-t-on appris mardi auprès de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger.

Sur les 4 660 commerçants réquisitionnés à Alger pour assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large consommation, 4 635 ont respecté le programme de permanence, soit un taux de suivi de 99,46%" contre 25 commerçants contrevenants, a indiqué à l'APS le représentant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger, Dahar Layachi. Des mesures coercitives seront prises à l'encontre des commerçants contrevenants dont notamment la fermeture de leurs locaux pour une durée d'un mois et une amende allant de 100.000 à 300.000 DA. En cas de non paiement de l'amende dans les délais, le dossier des concernés sera présenté aux juridictions territorialement compétentes, a ajouté le même responsable. La Direction du commerce de la wilaya d'Alger avait réquisitionné 4 660 commerçants sur les 10660 commerçants et opérateurs économiques activant au niveau d'Alger pour assurer le programme de permanence les jours de l'Aid El Fitr, soit une hausse de 28% par rapport à la même période de l'année passée. Par ailleurs, 192 agents de contrôle de la direction du commerce répartis sur 96 brigades d'intervention ont été affectés à travers 13 circonscriptions administratives au niveau d'Alger (57 communes) pour contrôler l'application programme de permanence. La Direction du commerce avait informé les commerçants réquisitionnés pour la permanence par des procès verbaux portant obligation de respecter le programme de permanence.

Saisie de plus de 19 tonnes de marchandises et de produits alimentaires pendant le mois de Ramadhan

Les agents de la direction du Commerce de la wilaya d'Alger ont saisi, au cours du mois de Ramadhan, plus de 19 tonnes de marchandises et produits alimentaires commercialisés dans des conditions non conformes aux normes exigées, en termes de conservation, stockage et étalage, outre la commercialisation de marchandises non facturées. Selon le bilan de la même direction et suite aux 20.845 opérations de contrôle des activités de commerce, effectuées au cours du mois de Ramadhan, 5 784 infractions ont été relevées, dont 3.574 sont liées aux pratiques commerciales et 2 210 autres liées à la qualité et à la répression des fraudes. Des marchandises non facturées d'une valeur de plus de 220 millions de dinars ont été saisies dans les locaux commerciaux et dans les marchés, au cours de la même période, tandis que les infractions liées au non respect des prix ont dépassé les 2 millions de dinars, contre 10 millions de dinars de marchandises saisies. Quant aux commerces proposés à la fermeture, leur nombre est estimé à 144. Pour rappel, la Direction du commerce de la Wilaya d'Alger a mis en place, à l'occasion du mois du Ramadhan, un dispositif composé de 750 agents pour contrôler l'activité des marchés de la capitale à travers l'ensemble de ses communes. Les horaires de travail des agents réquisitionnés ont été aménagés en fonction des heures de grande affluence aux marchés. 5 marchés de solidarité dédiés aux faibles revenus ont été aménagés à Alger. Il s'agit du marché relevant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à "la place du Premier mai" et des marchés aménagés au pavillon principal (A) du Palais des expositions des pins maritimes (Safex), à la place "Triolet" (Bab El Oued), à la place jouxtant le stade communal de la commune de Rouiba, et au parc de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) aux Dunes (Ain Benian).

A.A