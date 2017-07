Un aéronef de la compagnie a atterri hier : Air Canada inaugure sa desserte Montréal-Alger

La desserte aérienne directe Montréal-Alger de la compagnie Air Canada a été inaugurée avec l'atterrissage hier matin d'un de ses aéronefs à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger.

L'avion est arrivé avec, à son bord, la vice-Première ministre du Québec, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional et ministre de la condition féminine, Mme Lisa Thériault, une délégation de femmes d'affaires canadiennes, ainsi que près de 200 passagers. La cérémonie d'accueil s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère des Travaux publics et des transports, M. Ali Hammi, du Pdg de la compagnie aérienne Air Algérie, M. Alleche Bakhouche, et l'ambassadrice du Canada à Alger, Mme Isabelle Roy. Cette liaison aérienne sans escale est désormais assurée par Air Canada rouge (filiale low cost de la compagnie canadienne Air Canada) mais uniquement durant la saison estivale 2017, et ce, dans une première phase. Les vols seront effectués à raison de quatre départs par semaine à partir de l'aéroport Trudeau-Montréal les lundi, mardi, jeudi et samedi, et de quatre départs d'Alger vers Montréal les mardi, mercredi vendredi et dimanche, a expliqué le représentant d'Air Canada en Algérie, M. Mehdi Sentissi. "Les vols ont commencé aujourd'hui (dimanche) et se termineront le 29 septembre prochain au titre de l'année 2017. L'année prochaine, la compagnie aura plus de vols", a-t-il avancé, en ajoutant que la communauté algérienne vivant dans la région du Québec est estimée à plus de 150.000 personnes. Ces dessertes estivales permettront à cette compagnie aérienne d'opérer une période d'essai avant de procéder à l'installation définitive de ses guichets à l'aéroport d'Alger et la mise en place de toute la logistique y afférente, a-t-on expliqué. En attendant l'ouverture d'agences de cette compagnie en Algérie, l'achat des billets Alger-Montréal peuvent être achetés au niveau des agences de voyages activant en Algérie. Cette nouvelle desserte directe, première du genre à être assurée par une compagnie aérienne canadienne, servira grandement les ressortissants algériens vivants au Canada, a indiqué M. Sentissi. Air Canada rouge devient ainsi la première compagnie aérienne canadienne à assurer la liaison directe et sans escale entre Montréal et Alger et aussi la première compagnie aérienne nord-américaine à desservir l'Algérie. Pour rappel, la liaison entre Alger et Montréal est assurée depuis 2007 par la compagnie nationale Air Algérie qui, au fil des années, a renforcé ses dessertes en augmentant le nombre de vols notamment après l'accord accordé en 2013 par les autorités canadiennes pour le renforcement de la desserte. En effet, un accord avait été signé en 2013 en marge de la 38ème session de l`assemblée générale de l`Organisation de l`aviation civile internationale (OACI), en vertu duquel Air Algérie a été autorisée à augmenter la fréquence de ses vols sur la ligne Alger-Montréal-Alger à raison d`un (1) vol quotidien tout au long de l`année et sans aucune restriction quant au type d`aéronef choisi pour cette desserte.