Grande mosquée d'Alger : Possible inauguration avant fin 2017

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cheurfa a effectué samedi une visite d'inspection au projet de la Grande mosquée d'Alger où il a appelé au parachèvement des principales structures notamment la salle de prière, le minaret, la cour intérieure et le périmètre extérieur pour leur livraison dans un premier temps, permettant une ouverture de l'édifice aux fidèles avant fin 2017.

Cheurfa a entamé sa visite avec par une réunion technique regroupant les responsables en charge du projet et de la réalisation, les représentants de l'entreprise de réalisation et du bureau d'études chargés de la réalisation et de suivi des travaux. Lors de cette réunion, le ministre a appelé l'entreprise chinoise en charge de la réalisation à respecter ses engagements relatifs à la livraison partielle et totale du projet de la troisième plus grande mosquée dans le monde, mettant l'accent sur l'impératif de livrer la salle de prière, la partie extérieure du minaret, la cour islamique et l'échangeur menant à la mosquée ainsi que le parking avant fin 2017. Dans une déclaration à l'APS au terme de cette visite, le ministre a indiqué que "ce projet est pour nous, en tant que tutelle, un défi que nous nous attelons à relever pour sa livraison dans les meilleurs délais", ajoutant que cette visite s'inscrit dans le cadre des orientations du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune qui met l'accent sur la nécessité d'accélérer les travaux et de livrer les projets dans les délais fixés. Des instructions fermes ont été données aux responsables en charge du projet pour le respect des délais de livraison notamment la première tranche "qui permettra d'ouvrir la mosquée aux fidèles la fin de l'année en cours", a-t-il précisé. Des rencontres périodiques avec les responsables du projet seront organisées afin d'évaluer régulièrement l'avancement des travaux et tracer des feuilles de routes pour les prochaines étapes, a révélé le ministre. A noter que les le taux d'avancement des gros úuvres a atteint 90% alors que les travaux d'aménagement intérieur au niveau de la salle de prière, le minaret et la cour ont récemment débuté (revêtement, plâtre, marbre et dalle de sol). Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d`Alger a été confié à l`entreprise publique chinoise CSCEC. En sus de la salle de prière d`une capacité d`accueil de 120 000 fidèles, la Mosquée compte une cour extérieure, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs, des postes de protection civile et de sûreté. Outre des commerces et des établissements de restauration, la Grande mosquée comptera également un musée d'arts et d'histoire islamiques ainsi qu'un centre d'études sur l'histoire de l'Algérie. Un centre culturel composé d'une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants est prévu dans la partie sud. Lors de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cheurfa, était accompagné du wali d'Alger Abdelkader Zoukh, du SG du ministère des Affaires religieuses, Maache Redouane, du directeur de l'Agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d'Alger, Kechi Mohamed et du directeur des travaux publiques de la wilaya d'Alger Abderrahmane Rahmani.