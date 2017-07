Pétrole : Le transport routier des marchandises a contribué à 40% à la croissance mondiale de la demande pétrolière

La demande des camions de transports en pétrole a dépassé les autres secteurs et a contribué, depuis l’an 2000, à 40% à la croissance mondiale de la demande de pétrole, a indiqué lundi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La croissance de la demande en pétrole des camions a dépassé tous les autres secteurs - y compris les voitures particulières, l'aviation, l'industrie et la pétrochimie - depuis 2000 et a contribué à 40% à la croissance mondiale de la demande de pétrole, une contribution similaire à celle des voitures, a expliqué l’agence dans un nouveau rapport. Elle a relevé que les camions contribuent de manière importante à la croissance du transport, à la consommation de carburant, ainsi qu'à la hausse des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques mais, regrette-t-elle, le secteur reçoit beaucoup moins d'attention et d'orientation politique que les véhicules de tourisme. L’agence soutient, dans ce sens, que l'amélioration de l'efficacité du transport routier de marchandises est essentielle pour réduire la croissance de la demande de pétrole, des émissions de carbone et de la pollution atmosphérique au cours des prochaines décennies. Selon le rapport, intitulé "The Future of Trucks: Implications pour l'énergie et l'environnement" , les camions, qui sont un facteur clé de l'activité économique mondiale, représentent près d'un cinquième de la demande mondiale de pétrole, soit environ 17 millions de barils par jour, ce qui équivaut à la production combinée de pétrole des Etats-Unis et du Canada. Cela représente également environ la moitié de l'utilisation mondiale de diesel, un tiers de toutes les émissions de carbone liées aux transports et un cinquième des émissions de NOx (oxydes d’azote), un polluant principal de l'air , a-t-elle ajouté, prévenant que sur la base de l’état actuel des choses, la production de pétrole du fret routier devrait augmenter de 5 millions de barils par jour d'ici à 2050. Si aucune action n'est prise, la production de pétrole du fret routier devrait augmenter de 5 millions de barils par jour d'ici à 2050, soit environ 40% de l'augmentation prévue de la demande mondiale de pétrole pendant cette période , avertit-elle, soulignant que cette croissance devrait entraîner une augmentation significative des émissions de dioxyde de carbone de près de 900 millions de tonnes jusqu'en 2050, soit environ le même niveau de croissance des émissions que de l'utilisation du charbon dans l'ensemble de l'industrie et de l'industrie. Les principaux moteurs de la demande de pétrole des camions sont les Etats-Unis, l'Union européenne et la Chine, tandis que l'Inde émerge en tant que contributeur croissant, indique l’AIE, préconisant des solutions à cette situation notamment l’amélioration des opérations de logistique, l’optimisation du routage des camions, ainsi que des dispositifs de rétroaction en temps réel qui surveillent l'économie de carburant sur route des camions.

APS