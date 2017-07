Ooredoo enrichit ses offres entreprises : Ooredoo lance ses nouveaux forfaits pour le Pack N’ternet, Option N’ternet, et Ooredoo Net

Routeur MIFI 4G et Clé Internet 4G offrant jusqu’à trois mois d’Internet

Ooredoo optimise les forfaits Internet sur ses offres et services destinés à ses clients Entreprises et propose de nouvelles options adaptées à leurs budgets et à l’usage de leurs collaborateurs. Ainsi, les clients Entreprises de Ooredoo pourront profiter pleinement des nouveaux forfaits sur le Pack N’ternet, Option N’ternet et Ooredoo Net. En effet, pour toute acquisition d’un Routeur Mifi 4G à 5990 DA ou d’une Clé Internet 4G à 3990 DA avec une souscription à un forfait N’ternet à partir de 1200 DA/mois, Ooredoo offre à ses clients jusqu’à trois mois d’Internet gratuit. Aussi, Ooredoo propose à ses clients Entreprises, la souscription à une large panoplie de forfaits Internet sur ses offres Voix et ses offres Data :

-Le forfait de 500 DA offrant 500 Mo d’Internet par mois.

-Le nouveau forfait 1200 DA offrant 2 Go d’Internet par mois.

-Le nouveau forfait 2500 DA offrant 8 God’Internet par mois.

-Le nouveau forfait 5000 DA offrant 20 God’Internet par mois.

Par ailleurs, les clients Entreprises peuvent également profiter des nouveaux forfaits Internet à la demande : 100 Mo à 100 DA, 300 Mo à 200 DA, 500 Mo à 300 DA, 1,5Go à 1000 DA, 5 Go à 2000 DA et 12 Go à 4000 DA. A travers cette nouvelle formule, Ooredoo répond aux attentes de ses clients Entreprisesen leur offrant plus de flexibilité et d’avantages adaptés à leurs besoins.