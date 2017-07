Urbanisme : Le P-dg de Sonatrach appelle à un peuplement en entreprises pour la ville nouvelle de Hassi Messaoud

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a appelé mardi à des efforts pour attirer les entreprises à s'installer dans la ville nouvelle de Hassi Messaoud, en préconisant même une "communication agressive" par les autorités habilitées afin d'assurer la viabilité de cette nouvelle ville.

"Il va falloir engager une communication agressive en vue d’attirer les entreprises à venir s’installer dans la ville nouvelle de Hassi Messaoud", a exhorté M. Ould Kaddour lors d'une visite à ce projet urbain à Hassi Messaoud. S'adressant particulièrement au directeur de l’Etablissement de la ville-nouvelle de Hassi Messaoud, M. Mourad Zeriati, le P-dg de Sonatrach lui a demandé de "harceler les entreprises pour engager des opérations d’investissements diverses" dans cette nouvelle ville, tout en lui reprochant l'insuffisance de communication dans l'objectif de mieux faire connaître ce projet urbain aux investisseurs potentiels sachant que l'Etat a engagé une grosse enveloppe budgétaire pour sa réalisation. A ce propos, M. Zeriati s'est engagé à lancer prochainement des appels à manifestation d’intérêt aux entreprises publiques et privées pour réaliser cet objectif. Pour rappel, la ville-nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit comme ville d’appui au développement durable du tissu économique de la région pour assurer la création d’environ 40.000 emplois Son périmètre couvre une superficie de 4.483 hectares dont 3.205 ha inclus dans le périmètre d`urbanisation et d`aménagement de la ville, et 1.161 ha inclus dans le périmètre d`extension future, sachant que les fonctions de base de la ville nouvelle seront les activités énergétiques, universitaires, culturelles, sportives et de loisirs. Le programme général de la ville nouvelle porte sur des espaces pour le programme d`habitat destiné à une population de l`ordre de 80.000 habitants, l'îlot énergie sur une superficie de 858 hectares, des équipements administratifs, des infrastructures, équipements et établissements du sport et de la jeunesse, des instituts universitaires, des centres de formation, de recherche et de développement, des lieux et centres de culte, des zones d`activités destinées notamment à la production des biens et services liés aux activités énergétiques, universitaires, culturelle, sportives et loisirs, les sièges de structure et/ou des réseaux d`infrastructures routières et ferroviaires, les réseaux d`eau et de télécommunications ainsi que des équipements publics d`accompagnement et de services urbains et de services de proximité, et une ceinture verte de protection de la ville nouvelle contre les vents chauds du sud et les tempêtes de sable cycliques.

A.A