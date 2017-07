Algérie-Egypte : Le renforcement des relations économiques examiné à Alger

Le ministre de l’Industrie et des mines, Mahdjoub Bedda, a reçu à Alger, l’ambassadeur d’Egypte en Algérie, Omar Ali Mohammad Ibrahim Abou Eich, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment économiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Bedda a présenté "les grands axes du plan d’action du gouvernement dans son volet économique et l’importance accordée aux PME-PMI, à l’investissement et à l’amélioration du climat des affaires dans le respect de la règle 49/51% régissant l’investissement étranger en Algérie", en réaffirmant "l’engagement de l’Algérie à renforcer le partenariat avec l’Egypte dans différents domaines", a souligné le document. Les opportunités de partenariats entre les deux pays ont également été au centre des discussions entre les deux parties au regard du potentiel de coopération existant entre les deux pays, a précisé la même source, ajoutant que "plusieurs domaines pourraient faire l’objet de perspectives de partenariat comme l’industrie mécanique, les TIC, l’agriculture et l’agro-industrie". Pour sa part, M. Abou Eich a tenu a souligner "le souhait de son pays de diversifier les relations économiques avec l’Algérie", affirmant que l'Algérie demeure "partenaire de premier plan" pour son pays. Précisant que les relations Algéro-égyptiennes connaissent une évolution "significative et positive", l'ambassadeur a, dans ce sens, souhaité le renforcement des relations bilatérales "en partant du postulat que les partenariats étaient la base des relations économiques", invitant les investisseurs de son pays "à faire profiter l’Algérie de leur expérience".

APS