Opep : Guitouni et Barkindo s'entretiennent sur l'évolution des marchés pétroliers

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu hier à Istanbul (Turquie) avec le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed Barkindo, en marge de la tenue du 22ème congrès mondial du pétrole, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et le niveau de conformité des pays OPEP et non OPEP, selon la même source. A cet effet, les deux responsables "ont manifesté leur satisfaction quant à l'engagement des pays OPEP et non OPEP de son conformer pleinement aux ajustements respectifs de production en vue d'accélérer la stabilisation du marché mondial du pétrole". Par ailleurs, MM. Guitouni et Barkindo ont évoqué l'agenda des travaux de la prochaine réunion du Comité ministériel de suivi de l'accord de l'OPEP (JMMC), prévue fin juillet à Saint Pétersbourg (Russie), ainsi que les conditions actuelles de production. Pour rappel, le comité JMMC est chargé non seulement du contrôle de l'application de l'accord OPEP-non OPEP mais aussi de formuler des propositions sur les actions à prendre face à d'éventuels changements dans le marché mondial du pétrole. L'OPEP et des pays producteurs non membres de l'OPEP avaient décidé en mai dernier à Vienne (Autriche) de prolonger de neuf mois jusqu'à fin mars 2018 l'accord de réduction de la production entré en vigueur au début de l'année. Cette réduction reconduite est de 1,8 million de barils par jour (mbj), composée de 1,2 mbj de l'OPEP et de 600.000 bj de pays hors-OPEP. La 22ème édition du Congrès Mondial du Pétrole a entamé ses travaux lundi à Istanbul en présence du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, accompagné d’une délégation composée de hauts cadres de son ministère et de Sonatrach. En marge de ce Congrès, M. Guitouni a également eu une entrevue avec le P-dg du groupe français Total, Patrick Pouyanné, avec qui il a des discuté des projets en cours entre Total et Sonatrach, ainsi que des opportunités d'investissement et de partenariats futurs aussi bien dans l'amont que dans l'aval pétrolier. Il a aussi rencontré le ministre libanais de l'Energie et de l'eau, Cesar R. Abi Khalil, avec qui il a été abordé les relations bilatérales et les opportunités d'investissements, notamment dans l'exploration et l'offshore.