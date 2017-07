Médicament: Le CNOP pour une "approche globale" pour préserver la cohérence économique et l'équilibre des comptes sociaux

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) a plaidé pour une "approche globale" intégrant, entre autres, la révision des marges bénéficiaires, afin de "préserver" la cohérence économique et l'équilibre nécessaire des comptes sociaux, indique mardi un communiqué du CNOP.

Lors d'une audience avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, le CNOP a mis l'accent sur l'importance d'"une approche globale intégrant la révision des marges bénéficiaires, la diversification et le renforcement du financement de la sécurité sociale, seuls à même de préserver la cohérence économique et l'équilibre nécessaire des comptes sociaux", précise le communiqué. Le Syndicat national des pharmaciens d'officines (SNAPO), qui était présent cette audience, a appuyé l'argumentaire du CNOP, en "détaillant et explicitant l'ensemble du travail réalisé et les propositions formulées notamment sur le dossier des marges bénéficiaires", ajoute la même source. Dans le même cadre, le CNOP a rappelé que le travail du pharmacien devait se recentrer sur sa vocation première, à savoir "la prise en charge de ses malades par la promotion de l'éducation thérapeutique, de l'observance, d'un acte pharmaceutique de qualité qui permettrait de mieux oeuvrer à la protection de la santé publique, en plus d'engendrer des économies d'échelle aux caisses de sécurité sociale", note le communiqué. La même source a rappelé, par la même occasion, le fait que le ministre ait fait part de la "volonté" du gouvernement et de la "disponibilité" de son département à collaborer dans un esprit de dialogue et de concertation avec le corps des pharmaciens. M. Zemali a, en outre, "souligné l'importance du partenariat historique avec la corporation des pharmaciens qui a permis la réussite du système CHIFA et du Tiers payant au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droits, qu'il convient de préserver et de développer davantage". Concernant les inquiétudes du SNAPO et du CNOP sur les conséquences d'une suppression unilatérale de la majorité accordée aux pharmaciens dans le cadre du Tiers payant, le ministre a rappelé "qu'aucune décision concernant la révision du système de rémunération des pharmaciens n'a été prises à ce jour". Par ailleurs, après l'audience avec le ministre, le représentants du CNOP et du SNAPO "se sont engagés à formuler conjointement des propositions pour la rédaction de la nouvelle convention du tiers payant", ajoute le communiqué. L'audience s'est déroulée en présence, également, du directeur général de la Sécurité sociale ainsi que ceux de la CNAS et la CASNOS.

N.A