Le Général Major Hamel inspecte les services de police des frontières : Engagement pour un meilleur accueil des voyageurs

Le Directeur Général de la Sûreté nationale, le Général Major Abdelghani Hamel a mis l'accent vendredi sur l'impératif d'offrir les meilleurs prestations et facilitations aux voyageurs à travers tous les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres au niveau national notamment en période estivale qui connait une grande affluence de voyageurs, indique un communiqué de la DGSN.

"La mobilisation des moyens et équipements modernes visent essentiellement à réduire les délais d'attente pour les voyageurs et à assouplir les procédures de police", a affirmé le DGSN lors d'une visite d'inspection à la deuxième Brigade de police des frontières de l'Aéroport international Houari Boumediene à Alger, précise le communiqué. Dans ce cadre, le Général major Hamel s'est enquis des formalités d'assouplissement et de sécurité appliquées par les services de la police des frontières notamment en cette période de l'année qui connait une grande affluence de voyageurs, résidents, membres de la communauté nationale établie à l'étranger et touristes étrangers, à travers tous les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres du pays. Au niveau des guichets de contrôle de la police des frontières, le Général Major Hamel s'est enquis de l'application des mesures de contrôle des passeports et du niveau de maitrise des équipements modernes mis en place à l'instar du lecteur des passeports biométriques qui a permis de diminuer les délais d'attente des voyageurs, précise la communiqué. M. Hamel a inspecté également la salle de vidéosurveillance où un exposé exhaustif lui a été présenté sur les différentes missions assignées à ce service opérationnel. Il a ensuite donné des instructions pour la sécurité des voyageurs et de leurs bagages. Les voyageurs présents ont salué cette visite qui traduit "l'attachement du haut commandement de la sûreté nationale à garantir les meilleures conditions pour l'accueil des citoyens, de la communauté algérienne établie à l'étranger et des touristes étrangers". Ils se sont félicités également de l'assouplissement des mesures sécuritaires mis en place par la DGSN au niveau des aéroports, ports et postes frontaliers terrestres, conclut le communiqué.

APS