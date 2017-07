Aménagement d'oued El Harrach: Réception de la totalité du projet au 2éme trimestre 2018

La réception de la totalité du projet d`assainissement et d`aménagement d`Oued El Harrach aura lieu au deuxième trimestre 2018, a annoncé le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha .

"Le Taux d`avancement du projet d`assainissement et d`aménagement d`Oued El Harrach s`étendant sur une longueur de 18,2 Km dans la wilaya d`Alger a atteint actuellement 76% et le projet sera totalement réceptionné au deuxième trimestre 2018, a précisé à l`APS M. Boukercha, en marge d’une visite de nombre de projets dans la capitale. De son côté, le Chef de projet Djamel Taib a rappelé l`aménagement et la réception de trois tronçons d`Oued El Harrach, en l'occurence les Sablettes (rive droite), les trois piscines se trouvant dans la rive gauche de l`oued et la Prise d`eau transformés en espace de loisirs. "Grâce à ces travaux d`assainissement et d`aménagement d`Oued El Harrach, des espaces ont été dégagés et aménagés de manière écologiques à l`image des embouchures de Bentalha et de la prise d`eau (7 hectares) pour permettre à la population d`avoir des espaces pour se promener et faire du sport au milieu de la verdure", a-t-il ajouté. "L`espace de loisirs de Bentalha s`étendant sur une longueur de 2 km a été totalement aménagé pour recevoir les visiteurs. Doté d`espaces vert et de détente en plus de trois stades de football en gazon naturel, cet espace a séduit par sa particularité les riverains qui l`ont déjà adopté", a-t-il relevé. Le responsable a relevé notamment que le souci majeur dans l`aménagement de cet oued était de "prémunir la population des risques des inondations" soulignant que cet objectif a été "pratiquement atteint". Il a rappelé que l`opération d`aménagement d`oued El Harrach a entraîné des actions sociales à travers le relogement de plus de 6000 familles des bidonvilles construits à oued El Harrach à l`image de celui d`El Ramli réputé pour être le plus grand bidonville de la wilaya d`Alger. Il a fait remarquer que "cette opération de grande envergure a permis la récupération de terrains qui ont été transformés en espaces écologiques".

Actions pour transformer Oued El Harrach en oued navigable

Le responsable du projet a assuré que le oued sera doté d`une partie navigable pour les petites embarcations sans moteurs s`étendant sur une longueur de 6 km à partir de l`embouchure des sablettes. "Afin de réaliser cette prouesse, il faut en premier lieu procéder à une vaste opération de dragage (ultime opération de ce projet) permettant l’écoulement d`une eau de bonne qualité et l`entrée de l`eau de mer sur le tronçon navigable facilitant ainsi une circulation normale de l`eau de mer avec l`eau de l`oued et l`enlèvement de tous les sédiments", a souligné M. Taib. La dragage, ultime opération de ce grand projet sera effectué à la fin de tous les travaux d`aménagement hydraulique et va permettre le nettoyage de 2.600.000 mètres cube de produits de dragage, a-t-il assuré relevant que ce sont bien ces produits qui provoquent les mauvaises odeurs de l`oued. "Après la fin de l`opération de dragage l`odeur nauséabonde de l`oued sera totalement éliminée", a-t-il encore assuré. Il a rappelé, dans le même cadre que plusieurs actions ont été menées pour l`assainissement d`oued El Harrach qui était le "réceptacle" de toutes sortes de déchets y compris les déchets solides et les rejets industriels. Une première opération appelée l`"opération jasmin" a été menée avec l`introduction d`un gel désodorisant pour atténuer l`odeur nauséabonde au niveau de l`embouchure de l`oued, selon le responsable. Un travail de fond a été entamé parallèlement, par la prise en charge de tous les rejets domestiques par une station d`épuration à Baraki pour améliorer sensiblement la qualité de l`eau dans l`oued, a-t-il indiqué en annonçant que la wilaya d`Alger a aussi "pris sur ses épaules" la problématique des rejets industriels tout en sensibilisant les entreprises afin qu’`elles se munissent de stations d`épuration et traiter leurs rejets industriels avant de les jeter dans l`oued. "Certains unités industrielles ont reçu des mises en demeure afin qu`elles se conforment à la réglementation en vigueur et prendre en charge les rejets liquide en les pré-traitant avant leur envoi soit sur le réseau public ou au niveau de l`oued", a souligné M. Taib.

Investissement à Oued El Harrach: déjà des manifestation d`intérêts

Avant même son achèvement totale, Oued El Harrach attire d`ores et déjà un intérêt particulier de plusieurs investisseurs qui ont manifesté leur désir d`investir dans ces espaces, a-t-il assuré estimant que "cet oued deviendra certainement un pôle d`attraction et de loisirs et surtout un pôle économique d`exception". Les différents aménagement qui ont été réalisés entraîneront forcement un grand intérêt de la part des différents investisseurs, a assuré le responsable soulignant que "tout investissement doit impérativement respecter la nature écologique de ces espaces". "Ces investissements seront pris en charge par la wilaya d`Alger en partenariat avec les investisseurs dont un nombre d`entre eux se sont déjà manifestés avant même la fin de ce projet", a-t -il assuré. Tout en rappelant qu`Oued El Harrach s`étend sur une longueur totale de 67 km, dont une partie dans la wilaya d`Alger (18,2 km), il a indiqué que le reste de son parcours s`étend sur les wilayas de Blida et de Médéa". "Des études sont en cours de réalisation par le ministère des Ressources en eau pour l`aménagement d`un petit tronçon d`oued El Harrach au niveau de la wilaya de Blida", a-t-il annoncé. Il a rappelé que les travaux d`assainissement et d`aménagement d`Oued El Harrach avaient débuté le 3 juin 2012 et confiés au groupement d`entreprise Cosider-Daewoo pour un coût de 38 milliards de dinars affirmant que "le projet se déroule normalement selon le planning établis et selon les financement mis en place". " Tous les grands problèmes de bidonville, d`expropriation et de nettoiement de tous les déchets sont derrière nous", a-t-il assuré relevant que la "fameuse légende d`oued El Harrach réputée jadis d`être un espace de répugnance est en train d`être inversée".

R.N