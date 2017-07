Dans la continuité du mythique succès du OPPO F3 Plus sur le marché Algérien / OPPO s’apprête à lancer le F3

La meilleure expérience selfie grâce à sa caméra frontale double vue

OPPO, le quatrième constructeur mondial de la téléphonie mobile, s’apprête à commercialiser en Algérie son nouveau « Selfie expert», le « OPPO F3 », dédié aux jeunes amateurs de selfie ou de selfie de groupe » Le « OPPO F3 » dispose de deux capteurs photos frontales, toujours avec la même finesse et qualité que son prédécesseur : le premier capteur doté d’une définition de 16 méga pixels alors que le second capteur dispose de 8 méga pixels et offre un mode grand-angle. Outre la qualité de son module photo, l’OPPO F3 est caractérisé par son design épuré, son écran de 5,5 pouces, son affichage Full HD, sa batterie longue durée, avec un ROM de 64 Go et une RAM de 4 Go. A travers ce nouveau modèle, OPPO met les performances photos les plus innovantes dans l’objectif d’offrir la meilleure qualité possible à son publique et à des prix défiants toute concurrence. La marque OPPO connait donc un succès fulgurant en Algérie après le lancement de son dernier bijou le F3Plus, ce qui permet au fabriquant de passer au lancement d’un smartphone de la même gamme de la série« Selfie Expert », il s’agit bien du F3 qui sera mis en vente sur le marché algérien à partir de samedi 15 juillet en cours.