Habitat / 16.000 logements livrés à Sidi Abdellah d'ici à novembre 2017

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé samedi à Alger que 16.000 logements de type location-vente "AADL" devraient être livrés à Sidi Abdellah (Alger) d'ici à novembre prochain, ce qui portera le nombre total de logements distribués dans ce cadre dans cette ville nouvelle à 26.000 unités.

8.000 logements AADL seront distribués en août prochain dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah, a précisé M. Tebboune en marge de l'inauguration de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, ordonnant aux parties en charge du projet de préparer 8.000 autres unités à distribuer en novembre prochain. Les 16.000 unités qui devraient être livrées d'ici à novembre prochain s'ajouteront au 10.000 unités d'ores est déjà inaugurées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce qui portera le nombre total de logements "AADL" distribués à Sidi Abdellah à 26.000 unités, a souligné le Premier ministre, ajoutant que la ville nouvelle de Sidi Abdellah devrait être livrée intégralement fin 2018 et début 2019. M. Tebboune a procédé samedi à l'inauguration de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdellah. Il s'agit de 3.280 logements, dont 2.080 unités de type location-vente et 1.200 logements publics promotionnels (LPP). Le Premier ministre a également procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 14.200 autres logements à Sidi Abdellah, dont 11.000 unités de type location-vente et 3.200 LPP. Au cours de cette visite d'inspection et de travail dans la wilaya d'Alger, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi du programme du président de la République, M. Tebboune a affirmé que cette visite lui permettait de s'enquérir de l'état d'avancement du programme de développement mis en oeuvre par le gouvernement. Le Premier ministre était accompagné d'une importante délégation ministérielle et de nombreux responsables locaux. Auparavant, M. Tebboune avait inauguré le 1er tronçon de la double voie reliant le nord de la ville de Zeralda au cyberparc de Sidi Abdellah.

Tebboune inaugure l'Ecole supérieure de la sécurité sociale à Alger

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a procédé samedi à Alger (Ben Aknoun), à l'inauguration de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS), lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger. Avant d'inaugurer cette école, M. Tebboune a reçu une présentation détaillée sur cette nouvelle structure, au cours de laquelle il s'est félicité de la réalisation de cet "édifice unique dans le monde arabe et en Afrique, du fait qu'il répond aux standards internationaux", exprimant le souhait que sa gestion soit "à la hauteur de sa grandeur". Le Premier ministre a salué, par la même occasion, la qualité du travail effectué par l'entreprise publique Cosider qui a réalisé cette structure, ainsi que les ingénieurs qui ont conçu le style architectural esthétique original, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Par la suite, M. Tebboune a présidé une cérémonie de sortie de la deuxième promotion de l'ESSS. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, a mis en avant la politique du gouvernement visant le développement de la formation et l'enseignement dans les différents domaines. Il a souligné que cette nouvelle structure constitue "un nouvel outil qui vient renforcer les capacités scientifiques et professionnelles en matière de sécurité sociale dans le but d'assurer un bonne prise en charge des citoyens". Il a ajouté que cette école, "à travers une bonne gestion, contribuera à consolider la solidarité nationale, la cohésion et la stabilité sociales", rappelant les efforts et les moyens consentis par la tutelle afin de concrétiser ce projet. Cette deuxième promotion de 53 étudiants porte le nom de feu Mohamed-Salah Mentouri, où un hommage a été rendu à celui qui a occupé plusieurs hautes fonctions de l'Etat, dont notamment celle de ministre et de directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). La famille du défunt, qui était présente à la cérémonie, a reçu un cadeau en guise de reconnaissance pour la riche carrière de feu Mentouri, dont le dernier poste était président du Conseil national économique et social (CNES). Par ailleurs, un cadeau symbolique pour le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été remis à M. Tebboune par les étudiants de cette nouvelle promotion. D'une capacité pédagogique de 400 places, l'ESSS a pour mission d'assurer la formation de cadres hautement qualifiés et des personnels d'encadrement exerçant au niveau des organismes et institutions de la sécurité sociale. L`école assure également la formation continue des cadres des secteurs publics et privés ainsi que des membres des organisations professionnelles. Placée en co-tutelle pédagogique entre le ministère du Travail et celui de l`Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'école réserve 25% de ses places pédagogiques aux étudiants des pays de l'UMA et de l'Afrique en vertu d'un accord de partenariat signé entre l'Algérie et l'Organisation internationale du travail (OIT). L'école a également pour mission d'entreprendre des études et des recherches relatives aux questions de la sécurité sociale et de publier des ouvrages et périodiques liés aux spécialités enseignées.

A.A