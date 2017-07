Gouvernement / Tebboune ordonne l'accélération de la cadence de réalisation de la Grande mosquée d'Alger pour sa réception avant la fin 2017

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a donné samedi à Alger des instruction fermes pour l'accélération de la cadence de réalisation du projet de la Grande mosquée d'Alger pour son ouverture aux fidèles en décembre prochain.

Lors d'une visite de travail et d'inspection au projet de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, M. Tebboune a insisté sur l'impératif de "respecter les délais impartis de concert avec la présidence de la République, à savoir décembre 2017, ce qui exige un travail en 3X8 pour rattraper le retard enregistré". Le Premier ministre a exprimé son mécontentement face à la lenteur enregistrée dans la réalisation des travaux au niveau de plusieurs structures du projet, à l'instar du minaret et de la salle de prière, soulignant l'importance de rattraper le retard accusé estimé à près de 4 mois. Il a ordonné, dans ce sens, l'élaboration d'un nouveau plan, "hebdomadaire", sur l'état d'avancement des travaux, ajoutant que le "dôme de la mosquée devrait être posé à la prochaine visite d'inspection au chantier, prévue dans un mois". Les responsables du projet et les intervenants sont appelés à intensifier la coordination pour respecter les délais fixés et assurer une meilleure efficacité de réalisation, a poursuivi M. Tebboune, rappelant que le ministère des Affaires religieuses était la seule partie habilitée à effectuer les choix artistiques, notamment en ce qui a trait à la décoration et à la calligraphie. S'agissant des projets de logements, M. Tebboune s'est dit satisfait du rythme de réalisation, au regard des opération de remise des clés qui ont lieu au quotidien à travers l'ensemble du territoire national. Il a déclaré à la presse que "les projets de logement avancent dans le bon sens, en dépit de quelques lacunes enregistrées" soulignant dans ce sillage l'importance des projets de réalisation des nouvelles villes à l'instar de Sidi Abdallah et Bouinan, qu'il a qualifiées de "belle surprise". Le Premier ministre a effectué une visite d'inspection et de travail dans la wilaya d'Alger pour s'enquérir de la mise en oeuvre du programme de développement au niveau de la capitale. Outre le projet de la Mosquée d'Alger, M. Tebboune a également visité la nouvelle ville de Sidi Abdallah où il a procédé à l’inauguration du 1er tronçon du dédoublement de la voie reliant le nord de la ville de Zeralda au cyberparc de Sidi Abdellah. Il a en outre posé la première pierre d’un projet de réalisation de 14.200 logements dans la même ville. Par ailleurs, M. Tebboune a présidé à l'Ecole supérieure d'Hôtellerie et de Restauration de Aïn Benian (Alger), la cérémonie de sortie de la première promotion d'étudiants diplômés de cette école. Il a aussi inauguré l'Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale (ESSS). S`étendant sur plus de 27 hectares, la Grande mosquée d`Alger compte une salle de prière d`une superficie de 20.000 m², une esplanade et un minaret d`une hauteur de 267 m, outre une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, des jardins, un parking, des bâtiments administratifs et d'autres pour la Protection civile et la sécurité, ainsi que des espaces réservés à la restauration. Lancé en 2012, le projet est supervisé par la Société chinoise de réalisation "China State Construction Engineering Corporation" (CSCEC).

R.N