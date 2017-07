17 Juillet 2017, l’été de la jeunesse avec le Y5 2017 de la série HuaweiYouth.

Huawei, le constructeur de téléphonie mobile sublime l’été avec le lancement en Algérie de son dernier smartphone Huawei Y5 2017.

Tendance et cool, leHuaweiY5 2017 révèle ses 5 atouts majeurs pour le bonheur des utilisateurs exigeants et trendy :Selfie panoramique, utilisation facile et performance puissante, super caméra photo, batterie longue durée, écran large.

Conçu pour rendre la vie encore plus facile plus attractive, la collection HuaweiYouth insuffle un nouvel air de jeunesse avec sonHuawei Y5 2017. La précision de sa technologie avancée prouve, une nouvelle fois, à quel point l’exigence constante du bien-être de ses utilisateurs compte pour Huawei. Le Y5 2017 est le smartphone idéal de la jeunesse, des teenagers parce qu’il est le pacte parfait entre prix concurrentiel et fonctionnalités techniques de haut niveau.

Usages maxi pour budget cool

Le Y5 2017 casse le conformisme des smartphones moyen de gamme accessibles en prix et limités en fonctionnalités. Son esprit innovant favorise la créativité libre et donne un souffle de jeunesse illimitée pour toutes les occasions de la vie.

Toujours connecté et Actif :

Y5 2017 : Batterie longue durée Action et mobilité ne sont pas toujours synonymes d’autonomie sécurisée, c’est pour cela que le département de recherche de Huawei a veillé au développement d’une batterie « longue durée de vie » avec ses 3000 mAh qui garantissent 1.3 jour d’autonomie pour une utilisation active et 1,5 jour pour une utilisation normale.

Y5 2017 : Plus d’avantages avec le nouveau processeur Quad-Core

Ses 2GB de RAM et ses 16 de ROM offrent de grandes performances d’utilisation quotidienne avec une liberté de stocker en haute résolution plus de photos, de vidéos et de musique.

Y5 2017 : Dicte les nouvelles règles du style avec sa caméra photo intelligenteet son selfie panoramique

L’exclusivité de ce smartphone entrée moyenne c’est certainement sonselfie panoramique.Équipé de cette fonction innovante, le Huawei Y5 2017 voit la vie en plus grandpour le bonheur des jeunes utilisateurs. Le grand angle de son appareil photo permet de réaliser des selfies panoramiques, ses capteurs auto programmés prennent trois prises, de droite à gauche pour en faire une seule et parfaite photo avec un angle de vue panoramique tout simplement bluffant.

Prises en faible ou grande luminosité, les photos sont toujours sous contrôle qualité avec les spécificités technologiques de son appareil photographique.

L’innovation c’est incontestablement la caméra double flash de 5MP qui en plus des 8MP exécutent des photos et selfies réussis en toute occasion.

Y5 2017 : Le choix de capter la vie à toute vitesse Dynamise, action, spontanéité, vigueur à capter les instants de vie qualifient les priorités jeunes. L’enclenchement « easy-touch » est la touche pratique pour définir en une pression les opérations favorites grâce à un système intuitif de raccourcis.

Y5 2017 : Le Craftmanship, la dernière tendance d’un style trempé à empoigner Avec un design plus épuré, il est le must have de la finesse. Son écran IPS, HD couleur 16 M pixels avec une grandeur de 5.0’’ (1280x720) permet de voir plus de contenu en toute commodité. La texture unique antidérapante et les formes courbées du Y5 2017 donnent une meilleure prise en main et conviendra à tous le jeunes pendant leur l’été 2017 et pour leur rentrée.

Le Huawei Y5 2017 existe en gris et silver . Il est disponible dans tous les points de ventes Huawei à partir du 17 Juillet 2017 au prix de 20 900 DZD TTC. Le produit est sous garantie pendant 12 mois