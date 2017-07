Collecte de sang : Lancement d'une opération de sensibilisation au port d’Alger

Une opération de sensibilisation et de collecte de sang a été lancée lundi au niveau du port d'Alger par le Croissant rouge algérien (CRA), en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et l’entreprise DPW (Dubaï port world).

Cette opération, qui s’étalera sur deux jours, vise à sensibiliser davantage la société civile sur la nécessité des dons réguliers et volontaires de sang et à "recruter" de nouveaux donneurs en particulier les jeunes, selon les organisateurs. Dans une déclaration à l’APS, le représentant du CRA, Dr Belhout Mahfoud, a expliqué que cette opération "entre dans le cadre des initiatives menées par le CRA pour la promotion de la culture de la collecte du sang et ce, dans le cadre de la solidarité avec les malades". Le directeur général de DPW Alger, Samir Boumati, a indiqué que "ce genre d’initiative contribuera à sauver des vies et à intensifier la solidarité avec les malades notamment en été où les réserves de sang connaissent une baisse sensible", tout en exprimant son souhait de mobiliser un maximum de volontaires. La société civile est appelée à se mobiliser pour réaliser l`objectif d`autosuffisance du don de sang afin d`assurer un approvisionnement national en sang et en produits sanguins, a-t-il indiqué. La collecte de poches de sang a enregistré en 2015 une hausse de 6% en Algérie par rapport à l`année 2014, dont 2/3 ont été recueillies au niveau des structures de transfusion sanguine fixes et 1/3 en collecte mobile, selon des chiffres du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière En 2015, 539.891 poches de sang ont été collectées à travers le territoire national, représentant une augmentation de 6% par rapport à l`année 2014 dont 2/3 ont été recueillis au niveau des structures de transfusion sanguine fixes et 1/3 en collecte mobile. Selon la même source, 69% des dons sont issus de donneurs bénévoles dont 24% réguliers et 45% occasionnels, cependant 31% des dons proviennent encore de donneurs de compensation.