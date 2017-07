Habitat : Plus de 3000 logements dans les formules Location-vente et LPP livrés à Sidi Abdellah

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa a procédé lundi au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, à La livraison de 3.280 logements dans les formules Location-vente de l`Agence nationale d`amélioration et de développement du logement (AADL) et Logement public promotionnel (LPP) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Parmi les 3.280 logements représentant la deuxième tranche du programme de logement de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, 2.080 logements sont de type Location-vente et 1.200 de type LPP. "Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de logement lancé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika", a déclaré le ministre à la presse à l'issue de la cérémonie de remise des clés et actes aux bénéficiaires, affirmant qu"'un nombre important de logements, toutes formules confondues, sera distribué durant les fêtes nationales, dans les différents wilayas du pays, comme fut le cas pour le 5 juillet dernier". Dans le même contexte, le ministre a annoncé qu'un nombre "considérable" de logements sera distribué les 20 août et 1 novembre prochains, deux dates qui ont marqué l'histoire de la Révolution algérienne. Concernant le programme AADL2, le ministre a indiqué que "des logements de ce type ont été distribués au niveau de plusieurs wilayas tels Ain Timouchent, Constantine et Annaba", soulignant que "l'opération se poursuit avec la distribution mensuelle d'un grand nombre de logements dans certaines wilayas", a précisé M. Cherfa. En août, d'autres logements AADL seront distribués dans certaines wilaya, a ajouté le ministre sans donner plus de détails. A Alger, le ministre a souligné qu'"à la fin 2017, le dossier AADL 1 sera définitivement clos pour passer au dossier AADL 2 et entamer l'opération de convocation de tous les souscripteurs". En réponse à une question concernant l'assainissement des listes des souscripteurs au programme AADL, le ministre a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une campagne d'assainissement, mais plutôt d'"une campagne de mise à jour". "Les souscripteurs n'ayant pas payé leurs redevances se verront adresser des mises en demeure", a indiqué le ministre précisant que "le souscripteur qui ne donne pas suite à la mise en demeure sera radié et remplacé par un autre inscrit sur la liste d'attente".

N.A