En partenariat avec l’Agence Nationale du Sang : Les employés de Ooredoo se mobilisent pour une opération de don de sang

Ooredoo, entreprise citoyenne, a organisé, en collaboration avec l’Agence Nationale du Sang (ANS), une opération de collecte de sang auprès de ses employés.

Devenue une tradition chez Ooredoo, cette initiative humanitaire s’est déroulée durant les journées du dimanche 23 et du lundi 24 juillet 2017 au niveau des sièges de Ooredoo de Ouled Fayet et de Bab-Ezzouar à Alger ainsi qu’aux sièges régionaux d’Oran et de Constantine. Les employés de Ooredoo ont été très nombreux à répondre favorablement à cet appel en participant à cet élan national de solidarité. Cet acte de volontariat des employés de Ooredoo est un geste noble et humanitaire qui rejoint la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du don de sang, lancée par l’ANS. Pour rappel, Ooredoo a déjà organisé des opérations de collecte de sang de ses employés, dont la dernière a eu lieu en novembre 2016 à l’occasion de Journée Nationale des donneurs de sang. A travers cette opération de solidarité, Ooredoo confirme, une fois de plus, son statut d’entreprise citoyenne et son engagement indéfectible en faveur des actions citoyennes