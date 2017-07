Publié au Journal officiel de la République algérienne : L'arrêté fixant la liste des aides au profit des personnes âgées publié au Journal officiel

L'arrêté ministériel fixant la liste des aides en nature, sociales à domicile et sanitaires au profit des personnes âgées et ceux qui les prennent en charge vient d'être publié au Journal officiel de la République algérienne.

L'arrêté du ministère de la Solidarité de la famille et de la Condition de la femme du 1er février 2017 stipule ainsi que les aides en nature au profit des personnes âgées dépendantes et démunies et les descendants en charge et leurs ascendants qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants, sont constituées, notamment, d'aides matérielles et d'acquisition d'équipements spécifiques et d'appareillages. Par ailleurs, les aides sociales à domicile au profit des personnes âgées, notamment celles qui se trouvent en situation de difficultés et, ou sans attaches familiales et les personnes dépendantes démunies, comportent toutes les prestations à domicile au profit de la personne âgée à caractère social, sanitaire et psychologique, et concernent notamment l'aide à l'hygiène et toilette quotidienne, et l'aide aux tâches ménagères. Ces aides concernent également l'accompagnement social, psychologique et administratif, ainsi que les prestations sanitaires. Les services chargés de la Solidarité nationale prennent en charge les aides prévues dans le présent arrêté, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.