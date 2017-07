Le ministre du Commerce a reçu mardi l'ambassadeur de France à Alger : Le système des licences d'importation évoqué

Le ministre du Commerce a affirmé que cette procédure était "conjoncturelle" et qu'elle n'entraverait pas le développement des relations économiques bilatérales.

Le ministre du Commerce, Ahmed Saci a reçu mardi l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, avec lequel il a examiné les voies et les moyens de développer les relations économiques bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. M. Saci a mis en avant, lors de cette rencontre, "les bonnes" relations existant entre les deux pays notamment au volet économique et les convergences de vues qui répondent aux intérêts des deux parties afin d'atteindre les objectifs tracés, a ajouté la même source. Le ministre a rappelé les efforts consentis par l'Algérie pour la promotion, la protection et la modernisation de son économie à travers plusieurs programmes dans différents domaines. Pour sa part, l'ambassadeur de France a évoqué les relations politico-économiques entre l'Algérie et la France sur tous les plans. M. Driancourt, qui a occupé ce poste de 2008 à 2012, a indiqué que son retour en Algérie en tant qu'ambassadeur "s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations à tous les niveaux en se basant sur les orientations du président Macron qui accorde la priorité dans son programme à l'investissement en Algérie, aux liens d'amitié avec l'Algérie qu'il a visitée en tant que candidat à la présidentielle française, outre l'entente politique sur plusieurs questions régionales avec le président de la République Abdelaziz Bouteflika". La rencontre a permis d'évoquer le système des licences d'importation. M. Saci a affirmé que cette procédure était "conjoncturelle" et qu'elle n'entraverait pas le développement des relations économiques bilatérales. Le système des licences d'importation est "actuellement la meilleure méthode pour réguler et encadrer le marché selon des normes étudiées et supervisées par des spécialistes", a-t-il estimé, ajoutant que l'Algérie "n'est pas le premier pays au monde qui a adopté ce système. Plusieurs pays l'ont adopté selon les conditions et les objectifs économiques de chaque pays". Le ministre du commerce a affirmé que son département était disposé à coopérer au mieux des intérêts économiques des deux pays. Les exportations françaises vers l’Algérie ont enregistré en 2016 une baisse de 18,2% pour s’établir à 5,08 milliards d’euros contre 6,21 milliards d’euros en 2015. Cette baisse trouve son explication dans quatre phénomènes distincts : des livraisons d’aéronefs en 2015 qui ne se sont pas renouvelées en 2016 ; la baisse des cours mondiaux de céréales (-30% en glissement annuel en 2016) ; la mise en place de licences assorties de quotas d’importations notamment sur les véhicules automobiles ; la baisse du montant des exportations de préparations pharmaceutiques. A l’inverse, certains postes ont contribué à soutenir les exportations françaises, notamment les tubes et tuyaux en aciers et les équipements communication. Avec une part de marché de 10,2% en 2016 selon les douanes algériennes (-30 points de base par rapport à 2015), la France se situe au 2ème rang des fournisseurs de l’Algérie. La contraction des exportations françaises (-18,2%) est plus importante que celle des importations algériennes, ce qui fait perdre à la France 0,3 points de pourcentage de part de marché. L’écart avec la Chine continue de se creuser, la part de marché chinoise progressant de 200 points de base (à 18,0%), tandis que l’Italie voit sa part de marché progresser (9,9%). La France a enregistré un excédent commercial de 2,09 milliards d’euros en 2016, en baisse de 9,8% par rapport à 2015, alors de 2,32 milliards d’euros. Au total, le commerce bilatéral a été marqué par une diminution globale du montant des échanges de 20,2%. Selon le bilan des Douanes algériennes, la France vient à la deuxième position des fournisseurs de l’Algérie avec 1,95 milliards de dollars (8,51%), devancée par la Chine qui a exporté vers notre pays, pour 4,59 milliards de dollars (près de 20% des importations globales algériennes).

A.S.