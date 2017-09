Tourisme : Ouverture officielle de la saison du tourisme saharien début octobre à partir de Tamanrasset

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri a annoncé mercredi à Alger que l'ouverture officielle de la saison du tourisme saharien se fera le 1er octobre prochain à partir de la wilaya de Tamanrasset.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Mermouri a affirmé que tous les moyens ont été mis en £uvre pour le succès de cette saison, mettant en avant le rôle du comité préparatoire composé de représentants des secteurs concernés par l'activité touristique à l'instar des ministères des Transports et de l'Intérieur. Il a précisé que la loi permettait aux agences touristiques activant dans le sud, au nombre de 200, d'exercer leurs activités dans le cadre du tourisme intérieur et extérieur, avant de souligner la nécessité de promouvoir le tourisme intérieur. M. Mermouri a affirmé que 1800 projets touristiques devant augmenter la capacité d'accueil des établissements hôteliers à 200.000 lits ont été approuvés. Il existe actuellement 1200 établissements hôteliers d'une capacité d'accueil de 100.000 lits, a-t-il rappelé, soulignant l'importance de créer de nouvelles zones d'expansion touristique. Rappelant l'"intérêt" particulier accordé par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika au secteur du tourisme et de l'artisanat au vu de son importance économique, notamment dans la conjoncture actuelle, le premier responsable du secteur du tourisme s'est engagé à augmenter le taux de participation de son secteur dans le PIB, estimé actuellement à 2% seulement. Le ministre a affirmé par ailleurs que le plan d'action du Gouvernement, en débat actuellement à l'Assemblée populaire nationale (APN), prévoit de promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme, la promotion de la destination Algérie et des produits de l'artisanat.

S.A