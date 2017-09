OMC: Révision à la hausse des prévisions sur la croissance du commerce pour 2017

L'OMC a revu fortement à la hausse, jeudi, sa prévision sur la croissance du commerce mondial en 2017, en raison de son "rebond marqué" au premier semestre. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le commerce mondial des marchandises en volume devrait progresser de 3,6% en 2017, dans une fourchette de 3,2% à 3,9%, soit bien mieux que la prévision de croissance annuelle à 2,4% annoncée en avril.

Cette estimation est basée sur une croissance de l'économie mondiale de 2,8% en 2017. Une croissance de 3,6% du commerce mondial représenterait une "nette amélioration" par rapport à la faible augmentation de 1,3% enregistrée en 2016, a relevé l'OMC. "L'amélioration des perspectives du commerce est une bonne nouvelle, mais il subsiste des risques importants qui menacent l'économie mondiale et qui pourraient bien nuire à la reprise du commerce", a souligné le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, cité dans un communiqué. "Parmi ces risques, il y a la possibilité que la rhétorique protectionniste donne lieu à des actions restrictives pour le commerce, la montée inquiétante des tensions géopolitiques mondiales et le coût économique croissant des catastrophes naturelles", a-t-il ajouté. La prévision de croissance plus forte en 2017 est basée sur la reprise des flux commerciaux en Asie et celle des importations en Amérique du Nord, qui avait marqué le pas en 2016, note l'OMC. Un produit intérieur brut (PIB) en plus forte croissance, particulièrement en Chine et aux Etats-Unis, a stimulé les importations, ce qui a donné une impulsion au commerce intra-asiatique, la demande se transmettant à travers les chaînes d'approvisionnement régionales, explique-t-il. En outre, poursuivent les économistes, "le redressement partiel des prix du pétrole en 2017 semble aussi avoir apporté un soutien à l'investissement aux Etats-Unis".

Ralentissement des marchés émergents

Si les estimations de l'OMC se vérifient en 2017, les économies en développement devanceront les économies développées en termes de croissance du commerce en volume, à la fois pour les exportations et les importations, relève l'OMC. L'organisation ne sait cependant pas si ce rebond des économies en développement marquera "la fin du prétendu ralentissement des marchés émergents". En 2018, la croissance du commerce mondial devrait ralentir à 3,2% (dans une fourchette de 1,4% à 4,4%), estime l'OMC. En avril, l'institution avait indiqué tabler sur une fourchette de croissance de 2,1% à 4% des échanges commerciaux internationaux. Cette nouvelle estimation est fondée sur une prévisions de croissance de 2,8% de l'économie mondiale en 2018. Cette prévision de rythme moins soutenu de la croissance du commerce l'an prochain est basé sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, la croissance du commerce en 2018 ne sera pas mesurée par rapport à une année de référence faible, comme c'est le cas cette année. Ensuite, l'OMC prévoit un durcissement de la politique monétaire des pays développés, notamment aux Etats-Unis et dans la zone euro. L'organisation s'attend par ailleurs à ce que la Chine mette "un frein à la politique budgétaire expansionniste et à la détente du crédit afin d'éviter la surchauffe de l'économie". L'OMC note aussi que les risques pesant sur la prévision de 2018 sont "clairement baissiers", avec notamment la montée des tensions géopolitiques, surtout en Asie, et les catastrophes naturelles, comme les ouragans aux Etats-Unis.

APS