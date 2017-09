Production nationale de céréales : Une récolte de 34,8 millions de quintaux attendue en 2017

La campagne moisson-battage 2016-2017 s'est soldée par une légère augmentation de la production céréalière par rapport à la saison précédente, tandis qu'une production record a été enregistrée pour les lentilles a appris l'APS auprès du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Ainsi, la production céréalière a atteint 34,8 millions de quintaux (qx) pour la campagne 2016-2017, contre 34,3 millions de qx lors de la saison 2015-2016. Présenté lors de la réunion du comité national de préparation, de suivi et d'évaluation de la campagne céréalière (labours-semailles et moisson-battage) au ministère chargé de l'agriculture, ce pré-bilan indique que 57% des productions céréalières obtenues sont constituées de blé dur avec une production de plus de 20,03 millions qx, et 28% des productions obtenues sont formées d'orge pour un volume de plus de 9,68 millions de qx. Durant la campagne 2016-2017, il est constaté que la superficie moissonnée a augmenté par rapport à celle de la saison précédente. Ainsi, la superficie moissonnée a été de plus de 2,35 millions d'hectares (ha), soit 91% de la superficie déclarée à moissonner qui est de près de 2,58 millions ha, contre plus de 2,2 millions ha durant la campagne précédente. Selon la même source, 50% des superficies récoltées sont constituées du blé dur, soit plus de 1,17 million ha, et 32% des superficies récoltées sont constituées d'orge, soit 762.331 ha. Sur la base de la production globale réalisée, le rendement moyen de cette année a été de 15 qx/ha, en baisse par rapport à la saison 2015-2016 qui avait enregistré un rendement de 16 qx/ha. Le ministère attribue ces faibles rendements enregistrés au "sévère stress hydrique" connu lors de cette campagne (période cruciale pour le grossissement du grain). Concernant la collecte de la production, le pré-bilan du ministère affiche un volume collecté par les Coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) de plus de 16,18 millions qx contre plus de 14,82 millions qx collectés lors de la campagne précédente. Il est signalé que 84% du volume globale collecté par les CCLS sont constitués de blé dur, soit plus de 13,65 millions qx. Mis à part le stress hydrique, le ministère considère que la campagne moisson-battage 2016-2017 s'est déroulée dans de "bonnes conditions" à la faveur des mesures d'encadrement technique, économiques et d'organisation prises par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et des instituts techniques et scientifiques.

Campagne 2017-2018: plus de 1 million de qx de semence mobilisés

S'agissant de la campagne labours-semailles qui débutera le 1er octobre 2017, le ministère indique que "toutes les dispositions ont été prises pour qu'elle se déroule dans de très bonnes conditions, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels". Dans ce cadre, les CCLS ont procédé, depuis le 15 juillet dernier, à l'installation d'un guichet unique regroupant la Banque d’agriculture et du développement rural (BADR), la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la CCLS, afin de faciliter l'approvisionnement des céréaliculteurs en intrants agricoles, notamment les semences et engrais, et les accompagner dans les procédures administratives liées aux crédits et assurances. En somme, la quantité de semence contrôlée et certifiée mobilisée pour la campagne 2017-2018 est de près de 1,13 million qx contre 841.100 qx durant la campagne écoulée. Le ministère fait remarquer, dans ce cadre, que les agriculteurs recourent de plus en plus aux semences certifiées et réglementaires, ce qui permettra d'avoir un impact positif sur la productivité. Quant aux engrais, la quantité mobilisée jusqu'au 18 septembre en cours pour cette campagne est de 519.380 qx. Ces engrais sont composés d'engrais de fond avec 253.400 qx et d'engrais de couverture avec 265.980 qx (mobilisés jusqu'au 18 septembre en cours). A ce propos, le ministère fait savoir que toutes les contraintes liées à la distribution et à l'importation de ce produit stratégique ont été levées suite à l'accord du Premier ministre pour la prolongation de la durée des autorisations d'engrais jusqu'au 31 décembre 2018.

Production record de lentilles durant la saison 2016-2017

Evoquant les légumineuses alimentaires, le pré-bilan fait état d'une production de 1,08 million qx contre 746.098 qx lors de la saison précédente. La production de lentilles obtenue à ce jour n'a jamais été égalée avec 223.810 qx produits en 2017 contre 96.376 qx en 2016 (49.454 qx en 2015 et 53.409 qx en 2014). Ce résultat a été obtenu grâce au programme de résorption de la jachère mis en place lors de cette campagne, souligne le ministère. La superficie emblavée pour les légumineuses est de 107.415 ha contre 81.777 ha durant la saison écoulée, soit une hausse de 30%.