39ème Salon international de l'industrie du tourisme : L'ONT prend part au à Paris

L'Office national de tourisme (ONT) prendra part au 39e salon international du marché touristique (IFTM), prévu du 26 au 29 septembre en cours à Paris, indique un communiqué de l'ONAT.

Dans le cadre de son agenda 2017 relatif aux opérations de promotion de la destination touristique Algérie, inscrites au titre de la stratégie de développement du secteur à l'horizon 2030, l'ONT participera au Salon international de l'industrie du Tourisme (IFTM) à travers un pavillon de 60m², conçu dans un style conjuguant modernité, authenticité et particularités de l'Algérie en termes de patrimoine et d'architecture, précise le communiqué. Le pavillon a été équipé de tous les moyens nécessaires pour permettre aux participants de promouvoir et commercialiser le produit touristique national, le Sahara en premier lieu, compte tenu de sa spécificité au niveau méditerranéen. Pour garantir l'animation du stand algérien durant cette manifestation, deux artisans en porcelaine et maroquinerie animeront des ateliers sur place pour montrer le savoir-faire et la richesse du le patrimoine algériens. Soucieux de garantir un climat propice aux contacts directs, à l'etablissements de relations de travail et à la promotion et la commercialisation de la destination Algérie sur le marché international, l'ONT a programmé pour la première journée une rencontre intitulée "Journée de l'Algérie" à laquelle prendront part des représentants de tours opérateurs, d'organismes français influents dans le domaine du tourisme ainsi que des médias chargés de la couverture de cet évènement. Cette participation vise à "donner une image de marque de l'Algérie, ses atouts touristiques et son patrimoine" à travers la projection de films et de photos, la distribution de différents supports promotionnels (guides, dépliants, CD etc...) et la fourniture d'information sur les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Le Salon international de l'industrie du Tourisme (IFTM) est la plus grande exposition dans le domaine du tourisme et des voyages à laquelle participent des opérateurs connus à l'échelle internationale, des organisateurs de voyages et des établissements d'hôtellerie et de transport (terrestre, maritime et aérien). Quelque 1700 établissements touristiques issus de 166 pays sont attendus à ce Salon pour lequel une superficie de 31.000 m² a été consacrée et qui devra enregistré plus de 30.000 visiteurs professionnels. L'évènement bénéficiera d'une couverture médiatique d'envergure locale et internationale. La France a été en 2016 le deuxième pays émetteur de touristes vers l'Algérie avec 169.036 touristes soit un taux de croissance de13% par rapport à 2015. Ces chiffres appellent l'ONT en sa qualité d'organisme en charge de la promotion du tourisme ainsi que l'ensemble des opérateurs du secteur à intensifier les actions de promotion en direction de ce marché, conclut la même source.

A.A