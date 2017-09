Ooredoo lance sa nouvelle Borne Self-Service : Gérez votre ligne librement et accédez gratuitement à l’ensemble des services de Ooredoo en un clic

Ooredoo, opérateur novateur, enrichit l’expérience de ses clients et leur rapproche ses services en mettant à leur disposition la dernière innovation digitale : sa nouvelle Borne Self-Service.

Avec un accès gratuit, simple, facile et rapide, cette borne permet au client de bénéficier en libre-service de diverses prestations de Ooredoo et gérer ainsi personnellement sa ligne en toute liberté et tranquillité. La nouvelle Borne Self-Service de Ooredoo offre la possibilité notamment de consulter le crédit et la facture, d’acheter des forfaits Voix et internet, de consulter les nouvelles offres et services, de s’inscrire au programme Noudjoum et de configurer son téléphone. Grace à un écran tactile assurant une grande ergonomie d’utilisation, le client Ooredoo accède à un large menu de services disponible dans les deux langues arabe et française et comprenant différentes rubriques à savoir :

Mon crédit et ma facture : permet au client de consulter son crédit, son forfait Internet, ses appels ainsi que sa facture ;

Forfaits Internet : permet au client d’acheter les forfaits Internet disponibles ;

Forfaits appels : permet au client d’acheter des forfaits appels ;

Offres & services : permet au client de consulter l’ensemble des services et offres de Ooredoo ;

Noudjoum : permet au client de s’inscrire au programme de fidélité Noudjoum et de consulter et de convertir son solde des points ;

Support : permet au client de configurer son téléphone et / ou de consulter l’annuaire des numéros utiles et d’urgence ;

Configuration Internet : permet un accès rapide pour la configuration Web, WAP et MMS.

Pour utiliser cette Borne self-service, il suffit au client d’introduire son numéro de téléphone dans la borne et recevoir un mot de passe via SMS. Disponible au niveau des quatre Espaces Ooredoo à Alger (Didouche Mourad et Ouled Fayet) et prochainement Rouiba ; à Constantine Ville au Boulevard Mohamed Belouizdad (ex-St Jean) et à Oran au quartier El Othmania (ex- Maraval), la Borne Self-Service de Ooredoo sera déployée progressivement dans le réseau de vente à travers le territoire national.

A travers cette borne innovante, Ooredoo confirme une fois de plus, sa volonté d’offrir le meilleur de la technologie à ses clients en leur permettant de vivre pleinement une expérience digitale unique.