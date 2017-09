Selon Abdelghani Zaalane : Un plan national en cours d'élaboration pour le développement des plateformes logistiques

Le ministre des Travaux public et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué dimanche à Alger qu'un plan national était en cours d'élaboration pour développer les parcs et les plateformes logistiques afin de résoudre les problèmes rencontrés au niveau des ports, particulièrement le problème des "conteneurs en souffrance" et les entrées et sorties des navires des quais.

Dans une allocution prononcée devant les cadres du secteur et des représentants des services des Douanes, au terme d'une visite qui l'a menée au Centre de formation des transporteurs de marchandises (Bordj El Kiffane) et au Port sec de Rouiba, filiales du groupe "Logitrans", M. Zaalane a mis en avant l'importance de l'activité logistique dans le développement de l'activité économique et commerciale, relevant que les efforts actuels du secteur étaient axés sur la mise en place d'une stratégie complète de développement des plateformes logistiques, outre la formation de cadres et de spécialistes dans ce domaine. "Les ports ne peuvent pas tous subir des travaux d'extension qui sont très coûteux", a ajouté le ministre, affirmant que la solution résidait dans "la mise en place de nouvelles bases et plateformes logistiques qui constituent un maillon important dans le processus d'exportation et d'importation, partant du transport des marchandises jusqu'aux formalités douanières". "Un travail important nous attend en matière de réalisation de plateformes logistiques, mais en l'absence d'autoroutes et de voies ferrées nous ne pouvons parler de logistique", a relevé M. Zaalane, avant de rappeler les investissements importants de l'Etat pour la réalisation des infrastructures d'accompagnement. Pour le premier responsable du secteur des travaux publics et des transport, s'il "n'y a pas de fluidité, de maîtrise des plateformes logistiques, de célérité dans la réception des marchandises et d'une application effective du guichet unique", c'est l'opérateur économique qui en supportera, en premier, les frais. Les plateformes logistiques sont réalisées par des entreprises publiques dans le cadre de partenariats. D'autres sont l'oeuvre de certains investisseurs privés, a fait savoir le ministre, relevant que la réalisation de ports secs depuis les années 90 avait pour objectif d'alléger la pression sur les ports maritimes. "Nous espérons actuellement aller au delà en intégrant les services logistiques dans l'économie nationale" et réussir, ce faisant à diminuer les coûts de la logistique de 35% actuellement à 15% à l'horizon 2025, a affirmé M. Zaalane. Le ministre a rappelé par ailleurs que l'Algérie comptait 48 ports, dont 20 réalisés depuis 1999, avant de préciser que certains de ces ports connaissent des travaux d'extension et d'aménagement à l'image des ports de Bejaia, Annaba, Oran et Jijel. S'agissant des demandes de réalisation des ports secs, le ministre a relevé que la réalisation de ces infrastructures doit s'appuyer sur des études et des statistiques, ajoutant que l'Etat jouait dans ce domaine le rôle de contrôleur et de régulateur. M. Zaalane a relevé que le Centre de formation des transporteurs de marchandises (Bordj El Kiffane) et le Port sec de Rouiba, étaient des réalisations qui s'inscrivaient dans le cadre du programme du président de la République visant à développer les différents types de transport. A noter qu'une formation dans le domaine de la logistique en partenariat avec l'Union Européenne est dispensée au niveau du Centre de Bordj El Kiffan au profit des cadres du secteur, outre le lancement d'une formation au profit des transporteurs de marchandises. Selon le ministre, 800 transporteurs de marchandises en cours de formation au niveau du Centre de formation de Bordj El Kiffan est un chiffre faible, appelant à faire davantage de promotion à cette formation.

Un crédit bancaire de 58 milliards de dinar pour l'acquisition des pièces de rechange et la réhabilitation des anciens trains

S'agissant du financement des sociétés relevant du secteur, le ministre a déclaré qu'"il n'y a pas d'entreprise publique qui n'ait pas bénéficié du soutien de l'Etat qu'il s'agisse d'Air Algérie ou d'entreprise portuaire", affirmant que cette dernière "a obtenu un crédit bancaire de 100 milliards de dinars pour l'acquisition de nouveaux bateaux". La société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a bénéficié, pour sa part, d'une enveloppe financière de 126 milliards de dinars pour l'acquisition de trains, de locomotives et de wagons, a indiqué le ministre qui a ajouté que la SNTF a reçu la première tranche estimée à 58 milliards DA pour l'achat des pièces de rechange et la réhabilitation des anciens trains, précisant que l'entreprise bénéficiera prochainement de la deuxième partie du crédit après la signature, jeudi, d'une convention avec la Banque nationale algérienne (BNA) pour l'acquisition de nouveaux trains et wagons produits localement. Sans ces crédits remboursables sur 30 ans, les entreprises publiques n'existeraient plus, a soutenu le ministre ajoutant que "ces opérations contribuent à la préservation de centaines d'emplois"

Achèvement des travaux du tronçon restant de l'autoroute est-ouest à Dréan vers la Tunisie

Par ailleurs, le ministre a souligné que le Président de la République, avait donné des instructions pour parachever le tronçon restant (84 km) de l'autoroute est-ouest au niveau de Dréan (El Taref) jusqu'aux frontières tunisiennes. Le ministère a procédé à l'élaboration du cahier de charges pour le soumettre à la commission sectorielle qui sera suivi par un lancement d'un appel d'offre pour sélectionner la société devant réaliser le projet, a dit le ministre qui a ajouté que "les travaux débuteront avant la fin 2017". Les travaux de l'autoroute est-ouest dans la région de Dréan se sont arrêtés en raison d'un conflit avec la société japonaise COJAAL chargée de la réalisation. Le contrat du projet a été définitivement résilié.

