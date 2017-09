Les deux entités ont signé un contrat : Le CNRC adhère au système d'acceptation de e-paiement de la BNA

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et le Centre national de registre de commerce (CNRC) ont signé un contrat portant l'adhésion de ce dernier au système d'acceptation de paiement en ligne par carte inter bancaire (CIB), ont indiqué la BNA et la CNRC dans un communiqué commun.

Ce service permettra aux assujettis porteurs de CIB de s'acquitter de leurs redevances via le site internet du CNRC en toute sécurité, a noté la même source. Selon le communiqué, ce service vient en prolongement des actions déjà concrétisées par la BNA dans le cadre de l'accompagnement du CNRC et des grands facturiers pour introduire et généraliser le paiement électronique par l'installation d'un parc important de terminaux de paiement. La signature de ce contrat s'inscrit dans la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de la banque visant à promouvoir auprès de la clientèle, des moyens de paiement innovants, modernes et sécurisés leurs permettant l'accès à une gamme de services flexibles et de qualité, note le communiqué. La BNA réitère à travers cette action, sa détermination à contribuer au développement du epaiement en Algérie conformément aux orientations des pouvoirs publics visant la consolidation du processus de réforme et de modernisation du système bancaire et financier, a estimé la même source.