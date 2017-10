Trésor public: Forte contraction du déficit durant les 5 premiers mois 2017

Le déficit du Trésor public s’est fortement contracté durant les cinq (5) premiers mois de l’année en cours en raison d’une forte augmentation des recettes par rapport aux cinq premiers mois de 2016, accompagnée d’une baisse relative des dépenses par rapport à la même période en 2016, selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère des Finances.

Ainsi, ce déficit est passé de 1.783,13 milliards de dinars (mds DA) à fin mai 2016 à 287,32 mds DA à fin mai 2017, soit une baisse de 1.495,8 mds DA (-84%). La loi de finances 2017 (LF 2017) table sur un déficit du Trésor public de 1.297 mds DA (6,7% du PIB). Le Directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit, avait récemment indiqué que le Trésor public avait besoin de près de 570 mds DA pour couvrir son déficit jusqu'à fin 2017, mettant en avant le rôle du financement non conventionnel pour le rétablissement des équilibres budgétaires. Entre janvier et fin mai 2017, les recettes budgétaires sont passées à 3.171,3 mds DA contre 1.880,17 mds DA à fin mai 2016 (+68,6%) alors que les dépenses ont reculé à 3.322,5 mds DA contre 3.597,23 mds DA à fin mai 2016 (-7,6%). Les ressources ordinaires du Trésor ont atteint 2.215,92 mds DA à fin mai 2017 (contre 1.154,35 mds DA) dont 1.169,32 mds DA de recettes fiscales (contre 1.067,29 mds DA). La LF 2017 prévoit des recettes annuelles de 5.635,51 mds DA (+12,7% par rapport à 2016), avec une hausse de 11% des recettes ordinaires estimées à 2.845 mds DA.

Hausse de la fiscalité pétrolière sur les 5 premiers mois

La fiscalité pétrolière recouvrée entre janvier et fin mai 2017 s'est établie à 955,37 mds DA (l'équivalent de 9 milliards de dollars), contre 725,82 mds DA à fin mai 2016 (environ 7 milliards usd), en hausse de 31,6%. La LF 2017 a tablé sur une fiscalité pétrolière annuelle de 2.200 mds DA. Selon les données du ministère, le prix moyen du pétrole brut était de 50,55 dollars durant les huit premiers mois de l’année (janvier-août 2017) contre 41,97 dollars durant les huit premiers mois de 2016. Le taux de change moyen DA/dollar était de 109,42 DA pour un (1) dollar entre janvier et août 2017 contre 109,07 DA pour un (1) dollar durant les huit premiers mois de 2016. Le taux de change DA/Euro était de 120,77 DA durant la même période (contre 121,69 DA). Pour ce qui est des dépenses, leur baisse a porté à la fois sur le budget de fonctionnement et sur celui d’équipement. Les dépenses de fonctionnement ont reculé en passant de 2.282,15 mds DA à 2.137,32 mds DA alors que celles d’équipement sont passées de 1.315 mds DA à 1.185,16 mds DA. La LF 2017 prévoit 6. 883,2 mds DA de dépenses dont 4.591,84 mds DA alloués au fonctionnement.

A.A