Ooredoo récompense les Espaces Services lauréats de son challenge « Terbah Dima Plus »

Ooredoo a organisé, la semaine dernière à Alger, une cérémonie conviviale de remise de prix aux gagnants de son challenge « Terbah Dima Plus » lancé en direction des Espaces Services Ooredoo (ESO) partenaires.

La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants des Espaces Services Ooredoo lauréats venus de différentes wilayas et de l’encadrement de Ooredoo. Au terme de ce challenge, trente et un EOS partenaires issus des trois régions, Centre, Est et Ouest ayant réalisé les meilleurs résultats durant la période de ce défi ont été récompensés. Ainsi, des véhicules utilitaires, des scooters, des smartphones haut de gamme et des téléviseurs Smart LED ont été offerts aux lauréats. Le challenge « Terbah DimaPlus » s’inscrit dans le cadre de la stratégie de rapprochement de Ooredoo envers son réseau de vente réparti sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative traduit l’engagement constant de Ooredoo auprès de ses partenaires et sa volonté de les encourager à poursuivre leurs efforts dans le but de satisfaire les clients et de répondre au mieux à leurs attentes.