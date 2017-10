Rencontre entre le Ministère du Travail et le Conseil d'affaires algéro-américain : Vers la mise en place d'un groupe de travail

La mise en place d'un groupe de travail regroupant les cadres du ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et des représentants du conseil d'affaires algéro-américain (USABC) a été décidée à Alger pour accompagner les investisseurs américains dans toutes les démarches relatives au secteur, a indiqué mardi un communiqué du Ministère.

Lors d'un entretien entre le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali et une délégation d'hommes d'affaires américains, il a été convenu de "constituer un groupe de travail commun regroupant des cadres du ministère et des représentants du conseil d'affaires algéro américain ayant pour mission d'accompagner les investisseurs américains dans toutes les démarches relatives au secteur du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale", ajoute le communiqué. Lors de cette rencontre, la délégation d'hommes d'affaires américains s'est enquis des politiques nationales et dispositifs en vigueur dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, en sus des avantages offerts dans ce sens. A cette occasion, le ministre a exprimé la disponibilité de son département à accompagner les investisseurs américains dans la réalisation de leurs projets en Algérie et l'établissement de partenariat mutuellement bénéfiques. La délégation américaine est composée de responsables de grandes firmes américaines représentant plusieurs secteurs, à savoir l'énergie et les énergies renouvelables, le recyclage des déchets, l'industrie pharmaceutique et les équipements médicaux, outre les compagnies de télécommunication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le machinisme agricole, l'agroalimentaire et les bureaux d'affaires. La diversité des secteurs d'activité représentés par la délégation est une opportunité pour l'investissement et la création de postes d'emploi, a indiqué M. Zemali, affirmant qu'il s'agit desecteurs prioritaires dans le cadre de la démarche des autorités publiques visant à encourager l'esprit d'initiative, l'entrepreuneuriat et la création de micro-entreprises dans les secteurs économiques productifs. Le ministre a fait état, à ce propos, de sa volonté à instaurer des cadres de coopération et de partenariat avec les startups et de créer des incubateurs pour les projets industriels à réaliser en Algérie. La délégation d'hommes d'affaires américains effectue une visite en Algérie du 1er au 4 octobre dans le cadre d'une mission de travail et d'exploration des opportunités offertes par le marché algérien, et ce à l'initiative de l'ambassade d'Algérie à Washington et du conseil d'affaires algéro-américain.

A.M.