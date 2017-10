Carburants : Augmentation de la Taxe sur les produits pétroliers

Le projet de Loi de finances 2018 (PLF 2018) prévoit une augmentation de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) applicable sur les carburants.

Cette hausse sera de 5 DA/litre pour l’essence et de 2 DA/litre pour le gasoil. Ainsi, les nouveaux tarifs de la TPP en 2018 sera de 14 DA/litre pour l’essence super et sans plomb, de 13 DA/litre pour l’essence normale et de 4 DA pour le gasoil. Les nouveaux prix à la pompe seront de 38,64 DA pour l’essence normale (contre 32,69 DA en 2017), de 41,67 DA pour l’essence super (contre 35,72 DA), de 41,28 DA pour l’essence sans plomb (contre 35,33 DA) et de 22,8 DA pour le gasoil (contre 20,42 DA), précise le texte portant le PLF 2018 dont une copie a été obtenue par l’APS. Ces futurs prix sont calculés sans tenir compte des révisions éventuelles des marges par décision de l’Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures (ARH). Cette démarche graduelle de réajustement des prix des carburants vise à rationaliser leur consommation, réduire leurs importations, augmenter les recettes fiscales, diminuer les subventions budgétaires, préserver l’environnement et endiguer le phénomène de la contrebande frontalière, explique l’exposé des motifs. Cette mesure générera des recettes supplémentaires de l’ordre de 61 milliards DA.

A.A