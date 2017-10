Logement: Introduction prochaine d'une nouvelle formule destinée à la location

Une nouvelle formule destinée à la location de logements sera introduite dans le marché locatif dans l'objectif de diversifier l'offre et de satisfaire la demande, a indiqué dimanche le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelmadjid Temmar.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, M. Temmar a indiqué que le marché locatif, qui est souvent un segment occulté, devrait faire l'objet d'une réflexion et d'étude pour diversifier l'offre de logement, indiquant toutefois que son secteur oeuvre à étudier tous les segments qui peuvent apporter un plus pour la diversification de l'offre en matière de l'habitat. M. Temmar a expliqué que dans les autres pays, le marché locatif est celui qui absorbe une grande partie de la demande, tout en exprimant sa détermination à oeuvrer pour diversifier le marché locatif à travers des formules différentes qui permettront au citoyen de choisir celle qui lui convient davantage, et ce, en fonction de son revenu. "La nouvelle formule dédiée à la location est la mieux indiquée du fait que (la charge financière du) Trésor public sera allégée. L'année 2018 sera une année riche de programmes de logements", s'est-il engagé. Concernant la formule de Logement participatif aidé (LPA), suspendue depuis 2012, le ministre a indiqué que ce dispositif serait relancé en 2018 avec de nouvelles conditions et plus de garantie dans l'objectif de diversifier l'offre et de satisfaire la demande. Selon lui, cette formule permettra à la classe moyenne d'accéder au logement tout en réduisant la tension sur les autres formules comme l'AADL, LSP et LPP. Une réintroduction de la formule LPA dans la nomenclature des formules adoptées par le secteur de l’habitat, a-t-il expliqué, est tributaire d’une somme da garanties et de mécanismes susceptibles d’éviter la reproduction des "erreurs" du passé. Il a, toutefois, relevé l'importance de faire un état des lieux approfondi par rapport à ce qui a été réalisé dans le cadre de cette formule, d’identifier les insuffisances en vue d’apporter les correctifs nécessaires avant d’envisager un retour à ce dispositif. "Le dossier du LPA doit être épuré de toutes les carences et les lacunes qui avaient amené les pouvoirs à geler cette formule", a indiqué M. Temmar, ajoutant que son département ministériel a réuni récemment des experts et responsables du secteur pour examiner les conditions d’une relance du LPA mais sous une nouvelle forme. En somme, il a réaffirmé que le logement restait "la priorité de l’Etat", indiquant que l'année 2018 sera une année pleine de programmes et que la priorité de son département est de lancer tout les programmes qui n’ont pas connu un début de réalisation dont il estime le nombre à quelque 320.000 logements. M. Temmar a assuré que l’Etat respecterait ses engagements et que les personnes qui ont payé et qui ont reçu l’ordre de versement auront leur appartement. Sur l’année 2018, a-t-il précisé, 120.000 logements location-vente seront lancés, 80.000 aides au logement de type formule rurale seront et qu'environ 70.000 logements de type LPA sont aussi inscrits au programme de 2018. Sur la question des recours des souscripteurs de l'AADL, il a indiqué qi'ils avaient été traités, ajoutant qu'il a même ouvert une page facebook pour répondre et s'informer des problèmes des citoyens concernés par cette formule.

R.N