Energie : Le P-dg de Sonatrach salue l'avancement des travaux de la raffinerie d'Alger

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux de rénovation de la raffinerie d'Alger, a indiqué un communiqué de cette compagnie.

Lors d'une visite d'inspection et de travail effectuée samedi à cette raffinerie, située à Baraki, en vue de superviser les travaux de rénovation en cours, M. Ould Kaddour, accompagné des cadres dirigeants de Sonatrach, a félicité les équipes, qui sont à pied d'oeuvre sur ce projet, de l'avancement des travaux effectués ces dernières semaines, note la même source. Il a également assuré ces équipes "de son entière disponibilité et de celle de tout le management de Sonatrach à lever toutes les entraves qui pourraient surgir afin que cette infrastructure stratégique soit achevée dans les meilleurs délais", souligne le communiqué. Pour rappel, cette raffinerie devrait voir sa capacité de production en gasoil passer de 737.000 tonnes/an à 1,18 million de tonnes/an, et une capacité de production d'essence passer de 400.000 t/an actuellement à 1,3 million de tonnes/an et celle du GPL de 88.700 t/an à 270.000 t/an. Ses capacités de stockage de carburants devront aussi augmenter de 73%. Ce projet devra être opérationnel au début de l’année 2018, tandis que des appels d’offres seront lancés prochainement pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret dont la capacité de production sera de 5 millions de tonnes/an pour chacune. Toutes ces raffineries, une fois en service, permettront de réaliser l'autosuffisance en carburants à partir de 2021 sachant que l'Algérie importe actuellement pour plus d'un (1) milliard de dollars de carburants. Selon les chiffres, 11,5 millions tonnes de carburants sont raffinés en Algérie, alors que la consommation, qui a explosé ces dernières années, a atteint 15 millions de tonnes de carburants annuellement. Pour combler ce déficit, un volume de 3,5 millions de tonnes de carburants/an est importé actuellement.

A.A