Les lauréats de la 11ème édition du concours Media Star dévoilés : Ooredoo récompense l’excellence des journalistes algériens

Ooredoo a organisé, dans la soirée du dimanche 15 octobre 2017, au Centre International des Conférences-Abdellatif Rahal-Club des Pins à Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 11ème édition de Media Star,

le 1er concours journalistique algérien dédié aux TIC et à l’économie numérique. En présence notamment du Wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, de représentants d’institutions publiques et d’organismes partenaires, de nombreux invités de marque ainsi que de l’encadrement dirigeant de Ooredoo,la cérémonie de remise de prix aux lauréats a réuni l’ensemble de la famille de la presse algérienne ainsi que des personnalités du secteur des médias et des télécommunications. Cet évènement devenu au fil des années un rendez-vous incontournable sur la scène médiatique algérienne, a été entamé par une minute de silence observée à la mémoire des journalistes disparus. Saluant la qualité des travaux journalistiques présentés par les candidats participants, le jury, composé d’universitaires et d’experts en médias et TIC, et présidé par M. Moussa Benhamadi, ancien ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la communication, a sélectionné 14 lauréats, sur un total de 141 participants, dans les cinq (05) catégories suivantes :

PRESSE ECRITE GENERALISTE ET SPECIALISEE :

1er prix : MOUNA LAMOURI (EL MOUWATAN)

2ème prix : MUSTAPHA BESTAMI (EL KHABAR)

3ème prix :AFTIS ZAIDI (EN-NAHAR)

PRODUCTION TELEVISUELLE :

 1er prix : OMAR BOUDI (ECHOROUK NEWS TV)

 2ème prix : YACINE KENTACHE (EN-NAHAR TV)

 3ème prix :ZINE LABIDINE BOUACHA (TELEVISION ALGERIENNE)

PRODUCTION RADIOPHONIQUE :

 1er prix : AMRANE KARBO (Radio EL BAHDJA)

 2ème prix : ABDELAZIZ HARRAT et BOUBAKEUR MERICHE (Radio JIJEL)

 3ème prix : FOUZIA BENCHEROUDA (Radio EL OUED)

MEDIAS ELECTRONIQUES :

 1er prix : NADIA SLIMANI (ECHOROUKONLINE)

 2ème prix : ZOUBIR FADEL (ANALGERIA.COM)

 3ème prix :RADHIA MERBAH (ECHOROUKONLINE)

ILLUSTRATION DE PRESSE :

 2ème prix : SAAD BENKHELIF (EL WATAN)

 3ème prix : SELMA MENAI (MICHOUAR ALSEYASSI)