Selon Houda-Imane Faraoun.: Un Data Center de dimension internationale sera réalisé en Algérie

Un Data Center de dimension internationale pouvant intéresser les géants de l'internet et du multimédia dans le monde pour y héberger leurs données, sera réalisé en Algérie, a annoncé mardi la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

"Nous venons d'avoir un accord du Conseil des participations de l'Etat (CPE) pour la réalisation d'un Data Center de dimension internationale en Algérie", a indiqué Mme Faraoun sur les ondes de la chaine III de la Radio algérienne. Elle a expliqué que ce Data Center sera érigé dans la zone de Lakhdaria (Bouira) où il sera relié au réseau en fibre optique terrestre et au réseau satellitaire, afin qu'il puisse intéresser les géants de l'internet comme Facebook, Google, Youtube et Amazon, qui viendront héberger leurs données en Algérie, estimant que l'hébergement au niveau de ce Data Center sera "très rentable", compte tenu du coût "moins cher" de la main d'oeuvre par rapport aux autres pays. La ministre a souligné que ce Data Center sera réalisé avec un opérateur de télécommunication de Hong Kong, considéré parmi les "meilleurs au monde", ajoutant que ce partenaire est présent dans "plus de 3.000 villes de 150 pays où il y fournit notamment des services d'hébergement, des services à valeur ajouté et de la vidéo en ligne". "Nous avons demandé à ce partenaire d'être présent en Algérie et de créer une joint-venture avec le groupe Télécom Algérie pour mettre en place un Data center de dimension internationale", a-t-elle soutenu. Mme Faraoun a fait état, par ailleurs, d'un autre projet, adopté par le CPE, concernant la mise en place d'un nouveau câble sous-marin en fibre optique. "Il y a un nouveau projet pour se raccorder à un câble existant qui traverse le monde allant des Amériques jusqu'à l'Asie orientale et qui passe à proximité de l'Algérie", a-t-elle expliqué, ajoutant que la mise en oeuvre de ce projet sera réalisée en partenariat avec les propriétaires du câble.

S.A