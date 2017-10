3ème édition au Centre international des conférences Abdellatif Rahal : Remise aujourd’hui du Prix du Président de la République du journaliste professionnel

La cérémonie de remise du Prix du Président de la République du Journaliste professionnel, dans sa 3e édition, se déroulera dimanche au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, annonce le ministère de la Communication dans un communiqué.

Inscrit cette année sur le thème "La préservation de l’environnement, clé de bien-être public et de bonheur social", le Prix du Président de la République du journaliste professionnel sera décerné, dans la soirée de dimanche, aux journalistes lauréats "pour récompenser les travaux d’excellence sur différentes catégories d’expression médiatique, y compris la photographie et le multimédia", précise le ministère. Dans la matinée de cette même journée, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, se prêtera, devant les journalistes de la presse nationale, aux traditionnelles questions-réponses au sein du Forum du quotidien El Moudjahid. Ce samedi, M. Kaouane s'est rendu à Tizi-Ouzou pour prendre part à la journée commémorative organisée par l’Association Le Défi à la mémoire de Smaïl Yefsah. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de cette même journée, et afin de marquer la thématique du Prix du Président de la République de cette édition, le ministère de la Communication organise, conjointement avec le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, au siège de ce département, une série de conférences sur l’environnement et la presse. Le ministère de la Communication s’associe, d'autre part, à une conférence qu’anime, ce samedi au siège de la Radio Algérienne, l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, ONJSA, sous le thème "La presse sportive : enjeux et perspectives". Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, dans un message à l'occasion de la célébration de cette journée, exhorté la famille de la presse à être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie en contribuant à l'éclaircissement des faits, en émettant des critiques objectives sur les insuffisances mais surtout en oeuvrant à la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde. "Nous sommes tous confrontés aux difficultés financières et économiques de la conjoncture. Nous avons arrêté des mesures pour y faire face et poursuivre le processus d'édification en engageant les réformes nécessaires", a-t-il déclaré. Dans son message, le président de la République, a également appelé le gouvernement à accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) et son activation aux côtés de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). "Partant de l'intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l'Algérie dans le secteur de l'information, je réitère mon appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite et son activation aux côtés de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel", a-t-il souligné. Dans le même contexte, le président de la République a demandé au gouvernement d'activer, dés 2018, le Fonds public d'aide à la presse écrite.

APS